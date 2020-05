Melisa Asli de Amor eterno: "Asu es mi personaje favorito, el que me permitió enamorarme de lo que hago" La bella actriz turca fue entrevistada el pasado domingo en el programa Sal y pimienta (Univision), donde habló de su participación en la exitosa telenovela de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Melisa Asli, la bella antagonista de la exitosa telenovela de Univision Amor eterno, concedió el pasado domingo una entrevista –la primera a un medio español en Estados Unidos– al programa Sal y pimienta (Univision) en la que la actriz turca habló del controversial personaje que interpreta en el actual melodrama estelar de la cadena de habla hispana. "¡Me encantó! Fue uno de mis programas de televisión favoritos que hice. En realidad Asu es mi personaje favorito, el que me permitió enamorarme de lo que hago", reconoció. Para la talentosa intérprete de 29 años Asu tenía ‘una buena motivación’ para hacer todo lo que hacía ya que ‘estaba enamorada’. "Quería conservar su amor. Algunas mujeres pueden ser psicópatas, ese es el tema en su vida", subrayó la también modelo. "Realmente disfruté hacer el personaje. Incluso si la vemos como psicópata ella tiene un lado vulnerable. Fue realmente genial interpretar todas esas facetas en un solo personaje porque ella actúa diferente con Kemal y Nihan que con su padre o con su hermano Emir", agregó. Image zoom Melisa Asli es Asu en Amor eterno Cortesía UNIVISION Aunque pudiera parecer lo contrario, Melisa admitió que tiene muchas cosas en común con su personaje, empezando por la forma en la que bromea. "Eso es algo de mí que pude aportar a la novela. [También] la forma en que se expresa… Siempre habla en un tono realmente calmado con todo lo que hace y es así es como yo soy en la vida real. Si quieres escucharme, escúchame. No tengo que gritar ni hablar más alto para que me escuchen”, compartió Asli, quien tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también habló de su experiencia en Miss Universo, certamen en el que participó en el año 2011 tras alzarse con el título de Miss Turquía y que se celebró en Brasil. "Fue increíble. Fue la primera vez que visitaba Brasil en Miss Universo con 98 mujeres hermosas que parecían diosas. Fueron tres semanas maravillosas. No me sentí como que estaba compitiendo, fue como una gran experiencia y solo quería disfrutar cada momento. Fue increíble, no esperaba convertirme en Miss Turquía, así que ir a Miss Universo fue alucinante", afirmó Melisa, quien espera poder interpretar más personajes antagónicos en su carrera. "Me gusta el papel de chica buena en televisión, pero no todos somos ángeles en la vida real. Todos usamos una máscara que muestra un lado diferente de nosotros mismos, un lado diferente del que tenemos en casa, así que creo que un papel así es más real, cuando un personaje puede ser malo y bueno al mismo tiempo, como en la zona gris, me parece más real", aseveró la actriz, quien tiene un futuro prometedor en la televisión turca.

