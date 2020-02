Conoce a Melisa Asli, Asu en la exitosa telenovela Amor eterno No hablaba turco, tiene un hermano idéntico a ella y otras cosas que no sabías de la guapa actriz que interpreta a la rival de Nihan por el amor de Kemal en la exitosa telenovela turca. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su talento y belleza han cautivado al público hispano desde que apareciera por primera vez en las pantallas de Univision en la piel Asu, la rival de Nihan (Neslihan Atagül) por el amor de Kemal (Burak Özçivit) en la exitosa telenovela turca Amor eterno que la cadena de habla hispana transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. ¿Pero quién se esconde detrás de la antagonista del melodrama más visto actualmente? Melisa Asli nació en 1991 en Haarlem, un municipio de los Países Bajos. Aunque ahora habla perfectamente turco, a la actriz le costó muchísimo aprender el idioma cuando se adentró en el mundo de la interpretación ya que, como contó en 2019 en una entrevista para la revista española Telenovela, solo hablaba holandés, inglés y alemán. Como otros muchos compañeros de profesión, incluido Burak, su carrera comenzó en el mundo del modelaje. Con 14 años ya desfilaba profesionalmente en las pasarelas. Su innegable belleza y carisma la hicieron merecedora del título de Miss Turquía, certamen que ganó en 2011 y que le abrió las puertas al mundo de la interpretación. Ese mismo año representó a Turquía en Miss Universo, donde no tuvo tanta suerte. La actriz ya había actuado en varias series turcas cuando se vio sorprendida por el éxito que tuvo a nivel internacional Amor eterno, que ha sido transmitida en más de 80 países. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la telenovela, tuvo la oportunidad de protagonizar en 2018 la serie turca Çarpışma. Melisa tiene un hermano más pequeño que ella al que está muy unida, como prueban las diferentes imágenes que comparte a través de sus redes sociales. Además de actuar, le encanta hacer ejercicio, pintar y descubrir nuevas culturas mientras viaja. En Instagram está a punto de rebasar los 3 millones de seguidores. Su máximo sueño es llegar a Hollywood. Advertisement

