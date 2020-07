Peleas y cachetadas de telenovelas, ¿cuál es tu favorita? La pasión y entrega de estas actrices han quedado grabadas en la mente y el corazón de la audiencia. Recordamos aquellos momentos que llenaron de sorpresa y emociones nuestros televisores. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una telenovela sin intrigas y peleas es como un huevo sin sal. Con eso en mente, viajamos en el tiempo para recordar escenas de memorables que el paso del tiempo no ha borrado de la memoria de la audiencia. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close La telenovela de Televisa María Mercedes es todo un clásico, ¿cómo no recordar el episodio en el que la protagonista, interpretada por Thalía, da tres cachetadas y tira el piso a la antagonista, Laura Zapata, que encarnó el rol de la malvada Malvina Morantes? Valeria, de la cadena Venevisión, dejó una marca importante en la audiencia gracias al capítulo en que Alejandra Lazcano, la protagonista, pelea con uñas e incluso patadas con la villana Miroslava Montemar de Riquelme, interpretada magistralmente por Carolina Tejera. Esta escena es digna de un premio, se halan los pelos y hasta se ven piruetas, como en las de arte marcial. En la telenovela Gata salvaje, uno de los episodios dignos de recordar no incluye a sus protagonistas, Marlene Favela y Mario Cimarro. Aquí la que se robó el show fue la villana Maribella Tovar, interpretada por Aura Cristina Geithner, quien como toda una gata salvaje y fingiendo ceguera, se peleó con Eva Granados, también interpretado por Tejera. Entre los clásicos, María la del Barrio es una de más recordadas. Aquí la villana de villanas, Itatí Cantoral, como Soraya Montenegro, fue la víctima y es que la protagonista no responde a esa mirada fría que busca intimidarla y por el contrario, le da dos tremendas bofetadas demostrando que es una mujer fuerte que ya no cae en engaños.

