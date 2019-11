Quién es quién en Médicos, la nueva telenovela de Televisa By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Te presentamos a los personajes de esta nueva ficción de Televisa que protagonizan Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas y que esta semana se estrenó en México en horario estelar por Las Estrellas. La telenovela producida por José Alberto Castro aterrizará próximamente en el prime time hispano. Médicos, Línea de vida

Protagonizada por Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas esta nueva telenovela de Televisa producida por José Alberto Castro narra la historia de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente enfrentan el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida.

Sinopsis

Médicos, Línea de vida centra su historia en el Instituto de Especialidades Médicas, uno de los hospitales más prestigiosos del país por la cantidad de urgencias que atiende y porque también alberga a las mentes más experimentadas de cada una de las ramas de la medicina. La historia comienza cuando durante una gran emergencia, el Doctor Lara, director del Instituto, niega la admisión de un paciente. Esta decisión es el inicio de una serie de acontecimientos fatídicos, pues el paciente fallece y uno de sus familiares decide vengarse del director. Ante la necesidad de un nuevo director, el mejor candidato es el Doctor Gonzalo Olmedo, un reconocido Neurocirujano que ha dedicado su vida a brindar salud y tratamientos a la gente que lo necesita. El nombramiento de Gonzalo no es del agrado del Doctor René Castillo, el Director Administrativo del Instituto, pues él solía sacar ventaja personal a través de negocios turbios con proveedores y laboratorios, entre otros actos de corrupción. En cuanto Gonzalo toma la Dirección, se destapa una cloaca de malos manejos e irregularidades que le hacen comprender que el Instituto está peor de lo que pensaba, pero en vez de rendirse, se propone trabajar arduamente con su equipo de especialistas, para implementar un proceso de atención exitoso.

José Elías Moreno- Gonzalo Olmedo

Médico Cirujano experimentado de gran trayectoria y comprometido con su profesión. Tiene una subespecialidad en neurocirugía y una maestría en administración de hospitales. Su pasión es el diagnóstico. Es un hombre atractivo, sobre todo por su porte y su gran personalidad. De muy joven se casó con Aurora, una mujer que conoció cuando él terminaba su residencia. Juntos tuvieron un hijo, Felipe, pero desde que él nació, tuvo una gran carga de trabajo y no estuvo cerca de ellos. Aurora, harta de nunca saber de él, terminó la relación y al poco tiempo se volvió a casar con otro hombre, a quien Felipe realmente ve como padre.

Livia Brito- Regina Villaseñor

Médico con especialidad en Urgencias, trabajadora, brillante, segura de sí y con gran experiencia. Es una mujer entregada a su trabajo, pues es su pasión. Es rápida para diagnosticar y muy hábil para atender situaciones de crisis, lo que la hace muy buena en el área de urgencias. Es empática con sus pacientes y nunca se cansa de luchar por salvar la vida de alguien. Creía que su vida sentimental era perfecta, hasta que descubre el engaño de su esposo, por lo que le costará mucho trabajo volverse a enamorar.

Daniel Arenas- David Paredes

Médico cirujano, trabajador, con mucha energía. Es rebelde y muy arriesgado, pero con gran experiencia en el quirófano. Es un hombre comprometido con cada paciente que llega a su mesa de operaciones y no se da por vencido hasta resolver el problema que tienen. Es el menos apegado a los protocolos, pero siempre responsable. Ha tenido varias relaciones, las cuales no suelen terminar bien, pues él antepone a sus pacientes, antes que a nadie. Cuando conoce a Regina, se siente atraído por su forma de pelear por la vida.

Rodolfo Salas- Arturo Molina

Médico cirujano, responsable y muy preparado. Siempre dispuesto a apoyar a quien lo necesite. Tiene un gran corazón y siempre se preocupa por sus pacientes. Es empático, honesto y le dedica tiempo y atención a cada uno de ellos. Sigue soltero, pues en su vida ha tenido varias relaciones que no han derivado en algo más serio, pues sus parejas siguen el patrón de tener con ictos graves y él siempre siente la necesidad de rescatarlas. Sin embargo, cuando conoce a Regina siente que ha encontrado a la mujer ideal.

Grettell Valdez- Ana Caballero

Mujer atractiva, perfeccionista, fría, un tanto amargada y muy exigente. Es médico general y es la encar- gada de todo el departamento de Consulta Externa. Es práctica al momento de recibir a los pacientes, tiene un ojo clínico para distinguir los casos graves y los que necesitan un tratamiento prolongado. Es muy buena y capacitada, pero no se tienta nunca el corazón. Es distante con sus pacientes, jamás se conmueve o involucra porque sabe que el trabajo en Consulta Externa es un ciclo que parece que nunca va a terminar, por lo que trata de optimizar su tiempo.

Carlos de la Mota- Luis Galván

Cardiólogo, una eminencia en su especialidad. Es responsable y decidido. Su vida personal es estable, su matrimonio con Susana está en su mejor momento después de superar una fuerte crisis, por lo demandante del trabajo de Luis. Ahora están más unidos que nunca y su orgullo es Gabriel, su hijo de 12 años.

Isabel Burr- Cinthia Guerrero

Médico residente (R4), está haciendo su especialidad en Ortopedia. Es una mujer fuerte, decidida y profesional. Aparenta ser dura, pero en realidad tiene un gran corazón, sobre todo con los pacientes, con quienes siempre se compromete. Para ella las relaciones de pareja no son importantes, disfruta su vida y de salir con diferentes hombres, pues no está interesada en una relación estable. Viene de una familia conservadora de Guadalajara; ella se rebeló y decidió seguir su pasión por la medicina, desde entonces su familia le dio la espalda.

Federico Ayos- Rafael Calderón

Anestesiólogo, el mejor en el quirófano. Es encantador, simpático y buen amigo. Es atractivo y tiene carisma, lo que resulta irresistible para las mujeres. Es un mujeriego sin remedio, incapaz de comprometerse en una relación, pues la única vez que lo hizo, sufrió el mayor engaño de su vida. A partir de ahí, decidió que nunca volvería a sufrir por cuestiones sentimentales, pero cuando conoce a Cinthia poco a poco se convence que puede volver a enamorarse.

Erika de la Rosa- Mireya Narro

Jefa de enfermeras, de gran experiencia, con carácter fuerte. Es una mujer ambiciosa y atractiva. Es muy estricta y poco amigable con los médicos. Es amante de René, no tanto por lo que siente por él, sino por los manejos turbios que juntos hacen.

Lorena García- Pamela Miranda

Está en el primer año de su especialidad en Psiquiatría. Es dedicada, sonriente y muy amable para tratar a sus pacientes. Casi no sale a divertirse, pues la mayoría de su tiempo se la pasa en el hospital y estudiando. Vive con su familia, pero los ve poco, por sus estrictos horarios. Es una joven soñadora y romántica. Ella cree que la mente es lo más poderoso del cuerpo, por eso estudia esa especialidad.

Scarlet Grubber- Tania Olivares

Es estudiosa, extrovertida, feminista, segura y optimista. Es médico residente que está empezando su especialidad en Ginecología. Siempre defiende lo que cree y dice lo que siente. Es muy abierta y con un fuerte impulso sexual, que no tiene problema en expresar. Su debilidad son los hombres.

Mauricio Henao- Marco Zavala

Residente en Cirugía Plástica, es un joven soberbio que eligió esta especialidad para hacer dinero. Es ateo, sólo cree en la ciencia y en lo comprobable. No cree en la fidelidad, ni en el compromiso. Es muy atractivo y seductor, tiene muchas parejas con las que dura poco tiempo.

Michel López- Diego Martínez

Residente en Gastroenterología, amable, sencillo y amigable. Es un joven muy dedicado y estudioso, su esfuerzo lo ha hecho superar los exámenes de colocación y así fue como consiguió su residencia en el Instituto. Viene de provincia, creció en un municipio de Oaxaca, por lo que conoce las carencias médicas del país.

Daniel Tovar- Daniel Juárez

Médico residente (R3), está haciendo su especialidad en Pediatría. Es simpático, inteligente, con mucha energía, tiene demasiadas ganas en avanzar en su carrera como médico, pero le falta experiencia. Entrega el corazón muy rápido, por lo que ha sufrido muchas decepciones amorosas. Daniel vive con sus padres y es un hombre entregado a su familia. Por lo demandante de su profesión, suele malpasarse y se exige demasiado, siempre dividido entre su trabajo y su necesidad de estar al pendiente de sus papás.

