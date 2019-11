Médicos reales se muestran críticos con la nueva telenovela de Televisa Médicos Profesionales de la salud reaccionaron al estreno la ficción que protagonizan Livia Brito y Daniel Arenas y detectaron varias imprecisiones en el modo de proceder de los personajes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Televisa estrenó la semana pasada en horario estelar Médicos línea de vida, su última gran apuesta del año en materia de ficción. Protagonizada por Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas, la telenovela centra su historia en uno de los hospitales más prestigiosos de México, donde un grupo de médicos diferentes entre sí enfrentan cotidianamente el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida. Si bien ha tenido una cálida acogida entre el público mexicano, el estreno de la teleserie también ha generado importantes críticas entre algunos profesionales de la salud debido a las imprecisiones en el modo de proceder de los médicos que se muestran en algunas escenas de la ficción. Image zoom Protagonistas Médicos. Cortesía TELEVISA Así lo deja latente el vídeo que se compartió recientemente a través de Youtube en el que tres profesionales de la salud reales reaccionan a su primer capítulo. Desde el inadecuado vestuario y peinado de los personajes, hasta la forma errónea en la que ejercen su trabajo, los tres médicos realizan una feroz crítica contra la ficción en una ‘videoreacción’ que está a punto de alcanzar el millón de reproducciones. “¿Y esa qué hace con el cabello suelto?”, se preguntó uno de los médicos al ver que uno de los personajes no llevaba el pelo recogido durante una intervención quirúrgica. “Primero la bata le cuelga ahí y va arrastrando toda la mugre de la moto y de la Ciudad de México, no me parece. Número 2 no se da consulta en la calle y eso es algo que hemos estado tratando de fomentar en México, que empiecen a tratar de ver una consulta médica muy seriamente que tienen que explorar al paciente, tienen que palpar al paciente, tienen que tomarle signos vitales y aquí lo único que hizo fue verle la lengua […]”, comentó el mismo médico al ver que el personaje interpretado por el reconocido actor colombiano Daniel Arenas le daba un diagnóstico a un paciente en plena calle. Image zoom Daniel Arenas, protagonista de Médicos. Cortesía TELEVISA “Yo sigo impresionado por la rapidez del diagnóstico, creo que fueron más o menos 11 segundos para diagnosticar una enfermedad infecciosa intestinal”, agregó sorprendido otro de los médicos. Aunque no dejan de ser ‘errores’, lo cierto es que la mayoría de estas inexactitudes alrededor de la vida de los médicos que se muestran en la telenovela solo llegan a ser detectadas por expertos en la materia por lo que la ficción se puede disfrutar igualmente al margen de sus imprecisiones que no afectan en nada al transcurso de la historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Médicos centra su historia en el Instituto de Especialidades Médicas, uno de los hospitales más prestigiosos del país por la cantidad de urgencias que atiende y porque también alberga a las mentes más experimentadas de cada una de las ramas de la medicina. La historia comienza cuando durante una gran emergencia, el Doctor Lara, director del Instituto, niega la admisión de un paciente. Esta decisión es el inicio de una serie de acontecimientos fatídicos, pues el paciente fallece y uno de sus familiares decide vengarse del director. Ante la necesidad de un nuevo director, el mejor candidato es el Doctor Gonzalo Olmedo, un reconocido Neurocirujano que ha dedicado su vida a brindar salud y tratamientos a la gente que lo necesita. El nombramiento de Gonzalo no es del agrado del Doctor René Castillo, el Director Administrativo del Instituto, pues él solía sacar ventaja personal a través de negocios turbios con proveedores y laboratorios, entre otros actos de corrupción. En cuanto Gonzalo toma la Dirección, se destapa una cloaca de malos manejos que le hacen comprender que el Instituto está peor de lo que pensaba, pero en vez de rendirse, se propone trabajar arduamente con su equipo de especialistas, para implementar un proceso de atención exitoso. Advertisement EDIT POST

