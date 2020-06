Amor eterno ¡ya tiene reemplazo! El exitoso melodrama turco llegará a su gran final próximamente y esta será la telenovela que lo sustituirá a partir del 14 de julio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras casi un año al aire liderando el ranking de los programas más visto del prime time hispano con cerca de 2 millones de televidentes (P2+), la exitosa telenovela turca Amor eterno está a punto de llegar a su fin. La historia protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) se despedirá de las pantallas de Univision en aproximadamente un mes. Será a mediados de julio cuando la cadena de habla hispana ponga punto final a la apasionante historia de amor entre Kemal y Nihan y podamos conocer por tanto su desenlace. Contrario a lo que mucha gente esperaba que sucediera, Univision no reemplazará la exitosa telenovela con otra historia turca. En su lugar, la cadena ha decidido apostar por la teleserie mexicana Médicos, línea de vida, historia que comenzó a promocionar recientemente y cuya fecha de estreno no había revelado aún. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción que protagonizan Daniel Arenas y Livia Brito se estrenará finalmente el martes 14 de julio a las 9 p.m., hora del Este, ocupando así el horario del melodrama turco. Así lo reveló Univision este jueves a través de un nuevo video promocional en el que la cadena revela por fin la fecha de su estreno y el horario en el que se emitirá. Médicos, línea de vida también cuenta con las actuaciones de Grettell Valdez, Carlos de la Mota, Federico Ayos, Isabel Burr, Rodrigo Murray, Erika de la Rosa, Daniel Tovar, Lorena García, Scarlet Gruber, Mauricio Henao y Michel López. La telenovela gira alrededor de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente se enfrenta al reto de resolver complejas situaciones médicas.

