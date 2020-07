Sin Amor eterno, ¿qué telenovela es ahora la más vista? Así le fue en audiencia al estreno de Médicos, línea de vida, la nueva telenovela de Univision que protagonizan Livia Brito y Daniel Arenas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El dramático final de la exitosa telenovela turca Amor eterno, que promedió más de dos millones de televidentes (P2+), dio paso el pasado martes al estreno de Médicos, línea de vida. El primer capítulo de la ficción que protagonizan Livia Brito y Daniel Arenas se convirtió en el programa en español más visto de su franja horaria de emisión tras promediar 1,576,000 televidentes (P2+) y 541 mil adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años, según datos de Nielsen. La teleserie producida por José Alberto Castro superó a su competencia directa, el drama de Telemundo 100 días para enamorarnos, en un 81% entre televidentes totales (P2+). Image zoom Médicos, línea de vida Cortesía TELEVISA El estreno de Médicos, sin embargo, no logró sostener los dos millones de televidentes (P2+) que promediaba cada noche Amor eterno en su misma franja horaria. Final Amor eterno: 2,284,000 (P2+) Estreno Médicos: 1,576,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin la telenovela turca al aire, la ficción más vista pasó a ser Te doy la vida, que el pasado martes estuvo a punto de sobrepasar los dos millones de televidentes (P2+). Image zoom Te doy la vida Instagram José Ron El melodrama mexicano que protagonizan José Ron, Eva Cedeño y el niño Leonardo Herrera promedió 1,935,000 televidentes (P2+) y 700 mil adultos 18-49 años. Univision también fue la cadena en español más vista de 10 a 11 de la noche con la transmisión de un nuevo capítulo de su exitosa comedia romántica Como tú no hay 2. Image zoom Como tú no hay 2 Cortesía W Studios Con Adrián Uribe como protagonista, la telenovela sedujo a 1,535,000 (P2+), siendo la tercera opción más vista del prime time hispano entre televidentes totales. Las tres telenovelas más vistas (14/07/20): 1. Te doy la vida: 1,935,000 (P2+) 2. Médicos (estreno): 1,576,000 (P2+) 3. Como tú no hay 2: 1,535,000 (P2+)

