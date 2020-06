Médicos con Livia Brito y Daniel Arenas llega por fin a Univision La telenovela de Televisa sobre un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente se enfrenta al reto de resolver complejas situaciones médicas se estrenará en julio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Instituto de Especialidades Médicas, uno de los hospitales más prestigiosos de México que alberga a las mentes más experimentadas en cada una de las ramas de la medicina, se prepara para abrir próximamente sus puertas en Estados Unidos a través de la cadena Univision. Será en julio cuando la telenovela que protagonizan Daniel Arenas y Livia Brito aterrice en el prime time hispano tras su reciente éxito en México, donde finalizó en marzo tras cuatro meses al aire. "Son héroes pero son de carne y hueso", se anunció en uno de los vídeos promocionales de la ficción que transmitió el pasado domingo Univision y en el que aún no se revela su fecha de estreno. La telenovela, que también cuenta con las actuaciones de Grettell Valdez, Carlos de la Mota, Federico Ayos, Isabel Burr, Rodrigo Murray, Erika de la Rosa, Daniel Tovar, Lorena García, Scarlet Gruber, Mauricio Henao y Michel López, gira alrededor de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente se enfrenta al reto de resolver complejas situaciones médicas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia comienza cuando durante una gran emergencia el Doctor Lara, director del Instituto, niega la admisión de un paciente. Esta decisión es el inicio de una serie de acontecimientos fatídicos, pues el paciente fallece y uno de sus familiares decide vengarse del director. Image zoom Livia Brito, Rodolfo Salas y Daniel Arenas, protagonistas de Médicos Cortesía TELEVISA Ante la necesidad de un nuevo director, el mejor candidato es el Doctor Gonzalo Olmedo, un reconocido Neurocirujano que ha dedicado su vida a brindar salud y tratamientos a la gente que lo necesita. El nombramiento de Gonzalo no es del agrado del Doctor René Castillo, el Director Administrativo del Instituto, pues él solía sacar ventaja personal a través de negocios turbios con proveedores y laboratorios, entre otros actos de corrupción. En cuanto Gonzalo toma la Dirección, se destapa una cloaca de malos manejos que le hacen comprender que el Instituto está peor de lo que pensaba, pero en vez de rendirse, se propone trabajar arduamente con su equipo de especialistas, para implementar un proceso de atención exitoso. Image zoom Livia Brito, Daniel Arenas y Osvaldo de León en Médicos Instagram Médicos La ficción, que consta de 87 capítulos, sustituiría a la exitosa telenovela turca Amor eterno, que ya se encuentra en sus últimas semanas. Aunque esta información aún no ha sido confirmada por la cadena.

