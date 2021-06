Mayrín Villanueva, sin miedo a las comparaciones: "Estamos en épocas superdiferentes" La actriz mexicana protagoniza la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel, historia que también encabezó en su día Victoria Ruffo para Telemundo. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva regresa este martes 1 de junio a la pantalla de Univision con el estreno de la telenovela Si nos dejan, una nueva versión de la exitosa historia colombiana Señora Isabel que protagoniza junto a Marcus Ornellas. "Este proyecto llega a mi vida de la manera más mágica que puede llegar un proyecto", reconoce a People en Español la actriz mexicana. "Todos mis proyectos han sido maravillosos, pero este lo esperé con el corazón y el alma". La esposa de Eduardo Santamarina admite que desde que supo que se iba a hacer el melodrama deseó con todas sus fuerzas poder quedarse con el personaje. "Yo sabía que era mío, lo sentía y cuando me dijeron que sí, que sí me había quedado, fue como un sueño". Y es que la actriz quedó enamorada de su historia desde que vio la versión mexicana que protagonizó a finales de la década de los noventa para TV Azteca la actriz mexicana Angélica Aragón bajo el título Mirada de mujer. "Cuando la vi yo dije: 'Yo quiero hacer esto'". Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva es Alicia en Si nos dejan Aunque esta fue la versión que la llevó a volverse fan de la historia, el público tiene mucho más presente la que protagonizó en 2007 en Colombia para Telemundo Victoria Ruffo y que fue un éxito no solo en Estados Unidos sino en muchos países alrededor del mundo. ¿Será que le dan vértigo las comparaciones que puedan surgir entre ella y Ruffo? Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva; Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann | Credit: UNIVISION; Albert L. Ortega/WireImage "No, es algo que ni siquiera estaba dentro de mi sistema pensarlo", responde. "Yo admiro muchísimo a Angélica Aragón, que es la historia que yo vi y es por la que yo me volví fan. Entonces como que ni siquiera lo pongo en ese tabulador. Para mí es algo hermoso. Es un trabajo que hizo maravilloso, pero estamos en épocas superdiferentes", asevera. Aunque la sociedad ha avanzado mucho en los últimos años, Mayrín considera que muchos de los temas que se abordan en la telenovela continúan siendo "temas tabúes". "Aquí se está tocando el bullying, mi hijo que se enamora de mi amiga, yo que me enamoro de un joven, o sea son temas que, aunque estemos hoy en día más abiertos, siguen siendo temas tabúes y siguen siendo temas que nos cuestan mucho trabajo donde hay muchos prejuicios todavía", señala la actriz, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayrín se adentra en esta historia en la piel de Alicia, una mujer que tras 25 años casada decide divorciarse de su esposo Sergio Carranza (Alexis Ayala) tras descubrir que este le ha sido infiel, lo que la llevará a vivir un romance junto a un hombre varios años más joven. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas en Si nos dejan | Credit: Cortesía ¿Pero qué opina la actriz de la diferencia de edad en una pareja? "Que el amor te cae, o sea puedes ser el más grande o puedes ser el más chico, de repente cuando te das cuenta ya estás enamoradísimo y es el caso de Alicia", comparte. "Alicia no sale a buscar un hombre para enamorarse. Alicia se topa con una persona que la voltea a ver y que la ama y que la hace despertar muchas cosas que ella ya tenía dormidas y entonces te enamoras y ya después te enteras que es más joven que tú", concluye.

