"Me pegó muchísimo": Mayrín Villanueva recuerda los dos protagónicos de telenovela que le quitaron La actriz mexicana contó en el programa digital de Univision El break de las 7 cómo padeció su inexplicable salida en dos telenovelas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Así como ha vivido momentos muy dulces a lo largo de su carrera, Mayrín Villanueva también ha recibido importantes golpes profesionales, como cuando perdió hace muchos años el protagónico de una telenovela para la que llevaba meses preparándose. "Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen ‘¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona'. Bueno me fui a llorar a mi casa, tristísimo. Ese me pegó muchísimo", se sinceró la esposa de Eduardo Santamarina en el programa digital de Univision El break de las 7 sin dar el nombre de la telenovela que se quedó sin protagonizar de un momento a otro. Image zoom Mayrín Villanueva Mezcalent Lo que menos podía imaginarse la actriz es que la amarga experiencia se iba a repetir años más tarde cuando en 2017 Televisa le arrebató el protagónico de En tierras salvajes para dárselo a Claudia Álvarez cuando ya se encontraba grabando el melodrama en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo decía hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, no me encariño ni nada y la última fue la que también a la mera hora ya grabando entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela entonces digo que sí estuve en esa telenovela porque estuve grabando, hicimos el claquetazo…", compartió la reconocida intérprete de 49 años. Mayrín, que tiene cerca de dos millones de seguidores en Instagram, reconoció que estas dos experiencias supusieron un golpe muy duro para su ego. "Esas cosas al ego le dan un zape durísimo porque te sientes… por qué yo no, o sea qué tengo mal que te tienen que quitar y no es cierto, ya cuando lo piensas dices a ver nada más no me tocaba, no era para mí este proyecto, algo mejor va a venir para mí y lo sueltas, lo dejas ir y ya no pasa nada", aseveró la inolvidable villana de la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo.

Close Share options

Close View image "Me pegó muchísimo": Mayrín Villanueva recuerda los dos protagónicos de telenovela que le quitaron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.