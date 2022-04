Mayrín Villanueva protagoniza Vencer la ausencia: quién será su pareja y primeras imágenes La actriz mexicana es una de las cuatro protagonistas de la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva graba Vencer la ausencia | Credit: Instagram Mayrín Villanueva Cuatro mujeres de distinto origen pero unidas por una entrañable amistad tendrán que vencer juntas la ausencia en la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision y cuyas grabaciones iniciaron esta semana en México. Mayrín Villanueva, quien es una de las cuatro protagonistas de la telenovela, no puede estar más emocionada de formar parte de esta nueva entrega de la franquicia Vencer. "Estoy muy, muy contenta y muy agradecida de formar parte de este Vencer", expresó en un reciente encuentro con medios de comunicación en México la actriz mexicana, quien el año pasado protagonizó con gran éxito de audiencia el melodrama Si nos dejan. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva en las grabaciones de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Mayrín Villanueva La pareja de Mayrín Villanueva Mayrín, quien cuenta con dos millones y medio de seguidores en Instagram, tendrá como galán en esta historia a uno de los actores mexicanos del momento: David Zepeda. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva y David Zepeda, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Rosy Ocampo Mayrín y David ya protagonizaron juntos hace casi una década el melodrama de Televisa Mentir para vivir (2013), por lo que están muy felices de volver a trabajar juntos. "Es un gran, gran compañero, lo quiero mucho", declaró Mayrín. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva y David Zepeda serán pareja en Vencer la ausencia | Credit: Instagram Rosy Ocampo Más elenco En Vencer la ausencia también participan Ariadne Díaz (Julia), Danilo Carrera (Ángel), Alejandra Barros (Celeste), Alexis Ayala (Braulio), Jesús Ochoa (Rodolfo), Mariana Garza (Margarita), David Ostrosky (Homero), Nailea Norvind (Flavia), Silvia Mariscal (Claudia), Felipe Nájera (Máximo), Laura Luz (Tía Chepina), Mariluz Bermúdez (Ana Sofi), Laura Carmine (Lenar), Agustín Arana (Donato), Miguel Martínez (Erik), Fernanda Urdapilleta (Gina) y María Perroni Garza (Rayo). Vencer la ausencia Pizarrazo de Vencer la ausencia | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La trama La telenovela presenta la historia de cuatro mujeres de distinto origen, unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio. Ellas deberán asumir el desafío de Vencer la ausencia y resolver el duelo para reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía.

