Mayrín Villanueva y sus hijos comparten el mismo universo en la vida ¡y en la ficción! La actriz mexicana y sus hijos Sebastián Poza y Romina Poza ahora también están unidos en la ficción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer Sebastián Poza, Mayrín Villanueva y Romina Poza | Credit: Mezcalent; TelevisaUnivision (x2) Tras cuatro exitosas entregas –Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia– y una quinta que viene en camino –Vencer la culpa–, 'Vencer' se ha posicionado como una de las franquicias más exitosas de la televisión. Aunque cada historia es diferente, todas tienen una serie de características en común: "personajes complejos que tienen un arco de aprendizaje, un mensaje sobre temas relevantes para la sociedad, y el drama principal –aunque hay una intriga dentro de toda la historia– que está en esos conflictos cotidianos con los que la audiencia empatiza y se identifica", comentó en su día Pedro Armando Rodríguez, escritor de esta franquicia que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Una de sus entregas fue protagonizada por Mayrín Villanueva. La actriz mexicana interpretó a Esther, una madre que sufre la pérdida de su hijo, en Vencer la ausencia, que Univision transmitió recientemente en horario estelar. "La muerte de un hijo es algo que nadie quiere saber, nadie quiere ni siquiera pensarlo. Era algo que me costaba como realizar… Terminé de hacer esas escenas y respiró mi alma, fue algo así como si me hubiera quitado un peso de encima al hacer eso", se sinceró en su momento la esposa del también actor mexicano Eduardo Santamarina. Vencer la culpa Mayrín Villanueva en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision Un año antes, su hijo Sebastián Poza había dado vida al protagonista juvenil de la tercera entrega de la franquicia, Vencer el pasado, que protagonizaron Angelique Boyer y Sebastián Rulli. El actor mexicano se adentró en la piel de Ulises, un joven que se tuvo que enfrentar a los prejuicios e ideas de sus padres para defender no solo su sueño, sino también el amor. Vencer el pasado Sebastián Poza en Vencer el pasado | Credit: TelevisaUnivision Ahora es su hija mayor, Romina Poza, la que forma parte del universo 'Vencer' como una de las cuatro protagonistas de la nueva entrega de la franquicia, Vencer la culpa, que se graba desde hace varios meses en México. "Ser parte del elenco protagónico para mí es un sueño, yo no lo veía venir tan pronto", declaró recientemente la joven actriz mexicana al programa Hoy. Romina Poza Romina Poza da vida a Yaneli en Vencer la culpa | Credit: Instagram Rosy Ocampo La primogénita de Mayrín está muy feliz de poder compartir el universo 'Vencer' con dos de las personas más importantes de su vida. "¡Qué bonito compartir el mismo universo en la vida y en la ficción con mi familia bonita!", escribió este miércoles desde sus historias de Instagram. Romina Poza Credit: Instagram Romina Poza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Vencer la culpa, Romina interpreta a Yaneli, "una niña huérfana que estudia y trabaja". "Es una niña muy fuerte que siempre va a querer buscar una solución a pesar de que la riegue", avanzó. Romina Poza Romina Poza graba en México Vencer la culpa | Credit: Instagram Rosy Ocampo La telenovela llegará próximamente al prime time de Univision. En México se estrena el 26 de junio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mayrín Villanueva y sus hijos comparten el mismo universo en la vida ¡y en la ficción!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.