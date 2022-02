Mayrín Villanueva habla de su experiencia de trabajo con su hijo Sebastián Poza en la telenovela Soltero con hijas La actriz mexicana comparte set de grabación con su hijo en la exitosa telenovela de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo le hizo especialmente ilusión a Mayrín Villanueva de su participación en la exitosa telenovela Soltero con hijas, que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, fue haber podido tener la oportunidad de compartir por primera vez set de grabación junto con su hijo Sebastián Poza, quien da vida a Juandi en la historia que protagoniza Gabriel Soto. "Me encantó estar al lado de mi chaparrito", expresa la actriz mexicana en conversación vía Zoom con People en Español. "Yo me fui con un niño de 16 años y ya me regresé con un señor comprometido, ya estaba muy enamorado", comenta en relación al noviazgo que inició el adolescente durante las grabaciones de la telenovela con la actriz Azul Guaita (Camila). "Es increíble cómo te vas con un chavito 16 años –yo todavía lo sentía bien niño– y ya cuando regresó ya era de 'ya mamá por favor, dame más espacio, dame mi tiempo…'", agrega. Lejos de dejar el trabajo en el set de grabación, Mayrín, quien tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, cuenta que en la casa ayudaba a su hijo a preparar sus escenas. "Siempre me decía: 'Vamos a pasar línea'. Y entonces en las noches pasábamos línea", rememora la intérprete. "Se sentía él mucho más seguro, yo también me sentía muy contenta de poderlo ayudar, entonces fue algo muy bonito la convivencia con mi hijo allá", añade. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva y su hijo Sebastián Poza | Credit: Mezcalent Villanueva no puede sentirse más orgullosa de ver cómo va creciendo la carrera de su hijo, quien tras dar vida al protagonista juvenil de la exitosa telenovela Vencer el pasado ahora se encuentra grabando en México la continuación del exitoso melodrama Corona de lágrimas. "Estoy completamente orgullosa de mi hijo, de ver cómo no para. Termina una novela y ya está haciendo la otra y ya le están hablando de otro lado y luego tiene que decidir entre dos proyectos y eso se me hace precioso ver cómo va cumpliendo sus sueños y lo hace muy bien", comenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que recientemente protagonizó junto con Marcus Ornellas la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Si nos dejan, se deshace en elogios al hablar del adolescente. "Es un chavo superdisciplinado, muy estudioso, todas las noches llega, se aprende sus líneas porque él se lo aprende todo de memoria, entonces es padre ver cómo van creciendo, cómo se van comprometiendo con su carrera y la van disfrutando y la van formando y ya uno ya nada más les aplaude desde afuera porque uno ya no hace nada", asevera Villanueva.

