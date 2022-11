Mayrín Villanueva comparte bloque de programación estelar de Univision ¡con su prima! La prima de Mayrín Villanueva forma parte del elenco de la nueva versión de La madrastra (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Interpretar a una mujer que pierde a su hijo en Vencer la ausencia, telenovela que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este, fue un gran desafío para Mayrín Villanueva. "La muerte de un hijo es algo que nadie quiere saber, nadie quiere ni siquiera pensarlo. Era algo que me costaba como realizar… Terminé de hacer esas escenas y respiró mi alma, fue algo así como si me hubiera quitado un peso de encima al hacer eso", se sinceró la actriz mexicana. La esposa del actor mexicano Eduardo Santamarina reconoció que "fue superdesgastante" para ella grabar esas escenas "porque es algo que a todos nos duele aunque sea ficción". Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva en una escena de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent "Yo lo que hacía era no pensar en ninguno de mis hijos, yo pensaba nada más en realmente la ficción, en pensar en otra persona, eso no existía, en mí nunca va a pasar... para poder realmente hacerlas", contó Villanueva. "Obviamente te conmueve tanto que te sale el dolor a flote, pero siempre lo hacía disfrazado de otro dolor porque es algo muy, muy doloroso". Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva en una escena de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: Mezcalent La telenovela que también protagonizan Ariadne Díaz, David Zepeda, Danilo Carrera y compañía conforma actualmente el bloque de programación estelar de Univision junto con Los ricos también lloran y La madrastra, donde curiosamente actúa la prima de Mayrín. Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Hablamos de la actriz mexicana Isadora González, quien interpreta en la historia protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios a Inés Lombardo, la hermana menor de Esteban (Palacios), una mujer noble, sensible, sumisa y de carácter débil que le guarda un gran resentimiento a su hermana Lucrecia (Marisol del Olmo), pero al mismo tiempo le tiene temor. Isadora González Isadora González es Inés en La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent "Luego pasa que como actor de pronto vas leyendo los libretos de una historia y te saltas a las tuyas, aquí de verdad yo tenía los libretos y era así de 'y qué más sigue', conforme nos iban dando los panecitos calientes los íbamos leyendo… y el número 50 lo tienen guardado bajo llave y no sabemos quién es el asesino, no sabemos nada", contaba meses atrás Isadora en una entrevista con el programa Hoy sobre el melodrama que produce Carmen Armendáriz. Isadora González Isadora González y Aracely Arámbula en una escena de La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien ha participado en exitosos melodramas como Corazón indomable, fue en gran parte la responsable de que Mayrín se adentrara en el mundo de la interpretación ya que fue ella quien la animó en su día a entrar a estudiar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). "Mayrín es la hermana que nunca tuve", declaró años atrás Isadora.

