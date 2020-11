"Una vez estaba yo ahí con los chavitos, entonces llego y los chavitos me empiezan a disparar con agua. Salí volando, de hecho esa escena se quedó y salió en la telenovela, pero me patiné", recordó la esposa del también actor mexicano Eduardo Santamarina. "En la historia nada más se ven mis patitas así volando y todos: 'Ay, ¿estás bien?' Ya ves que uno nunca quiere aceptar que te dolió. No, no, no, me metí a llorar a mi camerino. Iban a hablar a los médicos y yo: 'No, no, me siento perfecto'. Ya me fui a mi camerino y me puse a llorar del dolor. Sí me pegué horrible".