Tras varios años ausente, Maya Mishalska regresa a las telenovelas ¡con nuevo look! La actriz de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel y María Belén se alejó en 2017 de la pequeña pantalla por motivos personales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maya Maya Mishalska | Credit: Mezcalent Maya Mishalska dejó huella en el público con las diferentes villanas que interpretó en exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel, Pasión y María Belén. En los últimos años, la actriz de origen polaco se había mantenido alejada de la pequeña pantalla, concretamente desde que dio vida a Elsa Solana en el melodrama Mi adorable maldición, historia que grabó en 2017. Ahora, tras un lustro ausente, Mishalska regresa a las telenovelas como parte del elenco de Golpe de suerte, el nuevo melodrama del productor de éxitos como Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte que protagonizarán Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez. "Regresar a los pasillos, a los foros, a ver a todo el mundo, a darles abrazos, a saludar, a compartir las vivencias, lo que ha pasado… Somos una gran familia y yo creo que allá ustedes en sus casitas lo sienten…", dijo en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos. Maya Mishalska Maya Mishalska en 2012 | Credit: Mezcalent La actriz interpretará en esta historia en la que también participará Marjorie de Sousa a Constanza, una "malvadona" que promete dar mucho de qué hablar. Maya Maya Mishalska será Constanza en Golpe de suerte | Credit: Golpe de suerte SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí es una alegría otra vez poder hacer maldades", reconoció Mishalska, quien se ausentó en su momento de los foros de grabación durante 5 años por motivos personales. "Si uno no es capaz de dar absolutamente todo de sí en este trabajo que es tan admirable y tan respetable y tan demandante y tan extraordinario, que además yo lo amo profundamente, pues mejor da el espacio y el tiempo para retomarte otra vez para poder dar", aseveró. Golpe de suerte iniciará grabaciones en julio y se estrenará en el último trimestre de 2023.

