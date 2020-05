"El mensaje que estaba contando estaba torcido": Mauricio Ochmann se sincera sobre su renuncia a El Chema El actor decidió hace dos años no seguir interpretando al famoso narcotraficante en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace justo dos años que Mauricio Ochmann decidió renunciar a El Chema, personaje que comenzó interpretando en la superserie de Telemundo El señor de los cielos y que después, debido a su éxito, tuvo su spin-off. Aunque en su momento adentrarse en la piel de este narcotraficante supuso un gran reto para él, el actor no siente que haya habido un antes y un después en su carrera a raíz de El Chema. "La verdad es que yo no veo un antes o un después [en mi carrera] de ese personaje", se sinceró el galán de 42 años en una reciente entrevista para el programa SNSerio de Multimedios. Image zoom Mauricio Ochmann en El Chema Cortesía TELEMUNDO "Ha sido una carrera desde que tengo 16 años hasta el día de hoy de ir haciendo muchos personajes, tanto en cine, teatro y televisión, y sí hay unos que jalan más que otros y así es esta carrera y es por etapas y temporadas, pero me siento muy afortunado de poder haber interpretado hasta el día de hoy diferentes personajes y sobre todo como actor el poder navegar esas tres aguas, que son el teatro, el cine y la televisión", destacó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ochmann, cuyo personaje fue interpretado posteriormente por el actor cubano Alberto Guerra –el esposo de Zuria Vega–, compartió que fue durante una gira de promoción que realizó de El Chema por México y Estados Unidos cuando tomó conciencia del impacto negativo que tenía este tipo de historias entre el público y por tanto decidió renunciar al personaje. "Muchos niños se me acercaban de 5 años hasta 13 años de edad siendo fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock y dije esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática", contó el galán de exitosas telenovelas como Victoria. Image zoom Mauricio Ochmann Mezcalent.com Esta situación hizo reflexionar al actor sobre el mensaje que estaba dando al televidente. "Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba chueco, estaba torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así", explicó.

Close Share options

Close View image "El mensaje que estaba contando estaba torcido": Mauricio Ochmann se sincera sobre su renuncia a El Chema

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.