¿Por qué salió Mauricio Ochmann de la telenovela Marina? El actor abandonó en 2006 las grabaciones de la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaba junto con Sandra Echeverría. 14 años después, la productora Ana Celia Urquidi revela lo que sucedió. Desde Cómplices al rescate, hasta Prisionera, pasando por Hasta el fin del mundo. Son muchas las telenovelas que se han visto obligadas a cambiar de protagonista repentinamente. Este fue el caso también de Marina, el exitoso melodrama de Telemundo que protagonizaron Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann en 2006 bajo la producción de Argos Comunicación. El también galán de exitosos melodramas como Victoria y El clon abandonó de un día para otro las grabaciones de la ficción por motivos de salud, según se explicó en su momento. 14 años después, la productora mexicana Ana Celia Urquidi, quien fungió en ese momento como directora de casting del proyecto, recordó en una reciente transmisión en vivo a través de Instagram este contratiempo que se vivió durante el rodaje de la telenovela. Urquidi, que ha estado a cargo de otras exitosas producciones de Telemundo como El señor de los cielos y La Patrona con Aracely Arámbula, por mencionar algunas, explicó que fue el propio Mauricio el que pidió salir del melodrama por motivos personales. "Mauricio salió de la telenovela por razones personales, que él mismo pidió, y bueno un sábado me llamó el productor y me dijo 'ya no tenemos a Mauricio, está mal'", compartió. La productora, que a lo largo de su carrera ha tenido que afrontar más de un contratiempo como este, contó cómo lidió con esta inesperada situación. "Entonces, ¿qué haces en ese momento? Nada. Checas tu material y en qué momento sale Mauricio y en qué momento entra otro actor. Entró Manolo Cardona, que siempre ha sido un gran compañero de trabajo", reveló Urquidi, quien años más tarde volvería a trabajar con Ochmann en otros proyectos, el más reciente la serie R que acaba de estrenarse.

¿Por qué salió Mauricio Ochmann de la telenovela Marina?

