Mauricio Mejía: "La televisión no está preparada para una persona que sea abiertamente gay" El exgalán de exitosas telenovelas de Televisa como Cuidado con el ángel vio truncada su carrera como actor a raíz de su salida del clóset. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Temeroso de que pudiera afectar a su carrera, Mauricio Mejía guardó durante años con mucho recelo su orientación sexual en un ámbito estrictamente privado. Pero hace 5 años su 'secreto' quedó expuesto al público luego de que una revista mexicana lo ventilara sin su permiso en su portada. "En su momento para mí fue el peor día de mi vida y ahora te puedo decir que fue el día que cambió para bien mi vida. A raíz de esa noticia mi vida fluyó de una manera increíble y estoy en este momento donde estoy gracias a ese cambio y a ese giro que dio mi vida", reflexiona en entrevista con People en Español un lustro después el exactor de telenovelas como Cuidado con el ángel, quien esta semana se casó con su novio, el estilista Enrique Guzmán. Su salida del clóset supuso una liberación a nivel personal para Mejía, pero trajo consigo importantes consecuencias negativas para su carrera como actor, hasta el punto de que decidió alejarse por completo de la televisión y emprender una nueva vida como estilista en Miami. "Aunque hay actores que han salido últimamente del clóset, la televisión no está preparada para una persona que sea abiertamente homosexual", asegura Mauricio, quien tiene cerca de medio millón de seguidores en Instagram. "Tan claro como el post que está en People en Español en este momento con nuestra foto de bodas. Si tú lees los comentarios hay muchos que nos celebran, pero también hay muchos que no entienden y que están en contra". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la actuación había sido su pasión desde niño y había luchado mucho por cumplir su sueño, el actor considera que alejarse de la televisión fue lo mejor que le pudo pasar. "Yo amaba trabajar en la televisión, pero también me tenía muy inseguro en mi vida personal, entonces creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado", asevera. Hoy, Mauricio tiene muchos proyectos en el terreno profesional que lo tienen muy ilusionado, empezando por el reality que protagoniza junto a su esposo. "Acaba de entrar a unos festivales, entonces estamos esperando todo este trayecto para ver qué va a pasar. Tenemos muy buenos pronósticos para el reality", cuenta emocionado. El actor también tiene planes de extender junto a su pareja la franquicia de peluquerías en la que ambos trabajan, además de seguir haciendo crecer su propia línea de cuidado para hombres. "El próximo año quiero entrar con MauMen hacia México y Latinoamérica. Ese es como el proyecto más grande que tengo en este momento", avanza.

