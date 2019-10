Así lucen los actores de la telenovela Amor gitano 20 años después de su estreno By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Han pasado dos décadas del debut en pantalla chica de la telenovela Amor gitano. ¡Mira qué ha sido de quienes protagonizaron este recordado culebrón! Empezar galería Mauricio Islas Image zoom Mezcalent Fue Renzo, conde de Minelli, uno de los protagonistas de la telenovela. Advertisement Advertisement Padre dedicado Image zoom Instagram Mauricio Islas Además de seguir muy activo en su carrera, Mauricio Islas también es un orgulloso padre de dos retoños: Emiliano y Camila. Mariana Seoane Image zoom Mezcalent Fue Adriana Astolfi, otros de los personajes protagonistas de este enredo de época. Advertisement Su proyecto más reciente Image zoom Cortesía TELEMUNDO Formó parte de la serie de Telemundo Preso No. 1 Nailea Norvid Image zoom Mezcalent Fue Isa Valenti, una de las antagonistas. En activo Image zoom Victor Chavez/WireImage Nailea Norvind estará en la nueva versión de la telenovela Quinceañera. Advertisement Advertisement Advertisement Roberto Palazuelos Image zoom Mezcalent El actor mexicano interpretó a Claudio. Su gemelo Image zoom Instagram/Roberto Palazuelos Ha pasado mucho tiempo desde su última aparición en una telenovela, pero entre negocios y negocios, está muy dedicado a ser padre de su hijo Roberto Palazuelos Jr. Susana González Image zoom Mezcalent La actriz fue Zokka. Advertisement Advertisement Advertisement Muy enamorada Image zoom Instagram Susana González Protagonizó recientemente la serie Mi marido tiene más familia. La actriz, quien es pareja del presentador y actor Marco Montero, es madre de sus dos hijos de una relación anterior: Santiago y Susana. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

