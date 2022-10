Fue un reto porque en los últimos años de mi carrera nunca había tocado ese tema en particular de la enfermedad del alcoholismo, porque es una enfermedad, y sí estaba muy nervioso. No sabía por dónde llevarlo porque muchas veces en la actuación si no sabes hacerlo puedes llegar a crear un personaje muy cliché que yo como actor no comparto. No me gusta interpretar de esa manera. Me gusta algo muy natural, muy orgánico. Y cuando me hablaron del tema les dije: 'Yo me atrevo, pero sí necesito investigar un poco y necesito que me ayuden ustedes como producción'. Tuvimos muchas lecturas de mesa con los directores. Ellos ya habían tocado estos temas anteriormente en otras producciones entonces me pudieron ayudar bastante. Yo creo que sin ellos haber creado este personaje solo hubiera sido muy difícil. Lo hubiera logrado, pero hubiera tenido que tener mucho más tiempo de preparación.