Matías Novoa se une a Televisa con Vencer el pasado, y más actores confirmados Este miércoles se destaparon nuevos nombres del elenco de la tercera entrega de la franquicia Vencer, entre los que se encuentra también el de África Zavala. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace varias semanas que comenzó a grabarse en México Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –primero fue Vencer el miedo y después Vencer el desamor– y todavía continúa siendo una incógnita quiénes son las cuatro protagonistas femeninas que encabezan el elenco de este esperado melodrama que produce Rosy Ocampo. Este miércoles, a través de las cámaras de Televisa Espectáculos, se revelaron más nombres de los actores que estarán formando parte de la ficción y hubo varias sorpresas, empezando por la confirmación de la participación de Matías Novoa, quien en los últimos años había trabajado para Telemundo en producciones como Enemigo íntimo o El señor de los cielos, superserie a la que se unió en sustitución de Rafael Amaya como su nuevo protagonista. Televisa le 'roba' así a la cadena estadounidense a quien era uno de sus talentos más prometedores, dejando en el aire la continuación de la exitosa saga de Telemundo que encabezaba el galán chileno desde su sexta temporada. Matías Novoa Matías Novoa se une a Televisa con Vencer el pasado | Credit: Mezcalent La tercera entrega de la franquicia Vencer también marcará el regreso a la televisión de la actriz mexicana África Zavala, quien se convirtió en mamá el año pasado. África retoma con esta esperada telenovela su faceta como actriz a pocos meses de haber dado a luz a la personita más importante de su vida: su hijo León. África Zavala África Zavala participa en Vencer el pasado | Credit: Mezcalent "No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti mi bebé. Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá", expresaba el año pasado la intérprete de 35 años, quien ya recuperó su figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela también cuenta en su elenco con las actuaciones de Gaby Rivero, Leonardo Daniel, Manuel Flaco Ibáñez, Leticia Perdigón y Roberto Blandón, entre otros. Vencer el pasado Leonardo Daniel, Gaby Rivero, Leticia Perdigón y Roberto Blandón en Vencer el pasado | Credit: Instagram Rosy Ocampo (x4) En cuanto al reparto juvenil, destaca por ahora el nombre de Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, así como el de Valentina Buzzurro, quien fue una de las cuatro protagonistas de Vencer el desamor y también participará en esta nueva historia. Vencer el pasado girará alrededor de cuatro mujeres que en esta ocasión tendrán que vencer su pasado para poder seguir adelante y reconstruir sus vidas. "Son cuatro mujeres que, como en las anteriores entregas de Vencer, por distintas circunstancias terminan trabajando en el mismo lugar y, aunque al principio son muy distintas y muy diferentes entre sí porque hay distintas maneras de pensar y de ver la vida, se empiezan a dar cuenta de que tienen algo en común y es que comparten la experiencia de haber sido víctimas del linchamiento digital de una u otra manera", avanzó Pedro A. Rodríguez, uno de los escritores de la telenovela, en un reciente live en Instagram.

