¡Exclusiva! Matías Novoa rompe el silencio tras la muerte de su personaje en El señor de los cielos El actor chileno agradece el cariño del público tras la salida de su personaje de la exitosa superserie de Telemundo y confiesa, entre otras cosas, si extraña a sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Novoa Matías Novoa | Credit: Mezcalent Matías Novoa tomó en su día la decisión de no participar en la octava temporada de El señor de los cielos, que Telemundo transmite a las 9 p. m., hora del Este, tras no llegar a un acuerdo con la cadena hispana "ni en tiempos, ni en historia". Esto ocasionó la abrupta salida de su personaje, Amado Casillas, de la galardonada franquicia con un final inesperado, su muerte, que generó mucha controversia en las redes sociales por la manera en la que sucedió todo. Matías, mucha gente ha escrito en las redes sociales mensajes de que extrañan tu personaje, imagino que tú también habrás podido sentir ese cariño del público, ¿te lo esperabas? No, para nada. Es grato saber que ese personaje estaba dejando su huella en esta gran serie. ¿Qué mensaje te gustaría darle a toda esa gente que ha enviado esos mensajes tan bonitos? Que se agradece el cariño, que son por esos mensajes que nos motivan a seguir trabajando para ellos. Matías Novoa Matías Novoa | Credit: Mezcalent Tú llegaste a la superserie en un momento muy crucial a suplir de alguna manera la ausencia de Rafael Amaya, en su día fue un gran reto para ti entrar a la historia en esas circunstancias, ¿no? Sí, fue un reto. Sabía que me iba a hacer crecer mucho como actor. [Estoy] muy agradecido por esa aventura. Me llevé mucho aprendizaje. Matías Novoa Matías Novoa en una escena de El señor de los cielos 7 | Credit: TELEMUNDO Tus compañeros en las entrevistas han hablado muy bien de ti, ¿los extrañas? Sí, claro. [Fueron] grandes compañeros y compartimos muchos momentos. ¿Mantienes contacto con alguno? Siempre [estamos] conectados por las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Matías está al aire actualmente en el prime time de la televisión hispana como protagonista de Cabo, melodrama que lidera su franja horaria frente al drama turco de la competencia.

