"No nos han dado luz verde": Matías Novoa sobre la octava temporada de El señor de los cielos El actor chileno reconoció que su experiencia en la exitosa superserie de Telemundo lo hizo más fuerte y lo preparó para los futuros retos que están por llegar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la carrera de Matías Novoa hay sin duda un antes y un después a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, historia a la que se unió en 2019 como parte de su elenco protagónico tras la sorpresiva salida de Rafael Amaya. Hace justo un año que la cadena transmitió el último capítulo de la séptima temporada de la ficción y, aunque concluyó con un desenlace que dejó muchas incógnitas en el aire, hasta la fecha sigue sin confirmarse si habrá nuevos capítulos de la veterana superserie. "Yo estoy dispuesto [a participar]", aseguró el actor chileno en una reciente transmisión en vivo desde el perfil de Instagram del canal Cinelatino. "Yo tengo muchas ganas de hacerla, pero no nos han dado luz verde, no nos han dicho nada, hay otros proyectos antes". El esposo de Isabella Castillo animó a todos aquellos a los que les gustaría ver una nueva temporada a enviar mensajes a Telemundo para que así escuchen sus peticiones. "Mientras más insistan, ellos más les suena y dicen: '¡Órale! Lancémonos con esta de nuevo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Matías reconoció que "no fue fácil" asumir el reto de integrarse a la mitad de una temporada de un proyecto tan exitoso como El señor de los cielos y además con un personaje protagónico. Image zoom Matías Novoa | Credit: TELEMUNDO "Fue un proceso duro, pero también aprendí muchísimo de eso y quizás necesitamos de eso en algunos momentos de nuestras carreras para hacernos más fuertes para lo que viene", admitió. "Creo que hoy en día estoy mucho más preparado para enfrentar ciertas cosas que te pueden pasar en tu carrera que antes de El señor de los cielos", agregó. El actor aseveró también que tomar la decisión de unirse a la superserie no fue una tarea fácil. "Fue loco porque yo no me lo esperaba, la verdad. Yo no tenía tampoco en mis planes hacer El señor de los cielos. Me llamaron por teléfono y me dijeron: 'Te necesitamos'. Y yo: '¿Qué?'. Y bueno por cosas de la vida dije que sí, lo pensé obviamente, colgué y dije: '¿Qué hago?'. Yo estaba estudiando fuera y no quería regresar ahora, o sea tenía mis planes…", se sinceró.

