A Matías Novoa no le resultó nada fácil integrarse al elenco de El señor de los cielos (Telemundo) ya que, muy a su pesar, tenía varias cosas en contra. El actor de origen chileno no solo se incorporaba a la superserie a la mitad de una temporada, de las cinco que ya se habían producido, sino que, además, su llegada coincidía con la sorpresiva salida de su protagonista, Rafael Amaya, luego de que su personaje quedara en estado de coma y todo el revuelo que se generó a raíz de este suceso ya que hubo muchos televidentes que creyeron que el intérprete de 38 años venía a usurpar el lugar que llevaba ocupando el reconocido galán mexicano desde 2013. En entrevista exclusiva para People en español el galán de 38 años habla por primera vez de cómo ha vivido esta controversia y cómo ha sentido la respuesta del público hacia su personaje.

¿Cómo has sentido la respuesta del público?

Muy bien. Creo que ha tenido buena aceptación por parte de la audiencia. Siempre es lindo sentir el cariño del público porque te llena de energía y motivación.

A pesar de la ‘salida’ de Rafael la audiencia no solo se ha mantenido sino que ha subido, ¿qué valoración haces de esto?

Primero era un desafío bastante grande y difícil. Pero creo que el trabajo del escritor de ir llevando la historia de manera muy precisa ha hecho que la gente se enganche aún más. Creo que necesitaba también frescura, nuevos personajes nuevas historias…. Lo que viene estará mejor aún.

Tu personaje y el de Rafael están de alguna forma muy unidos ya que son medios hermanos. ¿Tuviste algún tipo de contacto con el actor? ¿se llegaron a cruzar alguna vez en el set?

No nos ha tocado todavía grabar juntos, pero seguro en algún momento sucederá.

¿Qué les dirías a aquellos que cuando se anunció que Aurelio Casillas entraba en coma se molestaron y decidieron dejar de ver la serie?

He tenido comentarios buenos y comentarios malos. La gente cree que uno llegó y decidió ‘quitarle el lugar al personaje de Aurelio’. Solo puedo decir que yo solo interpreto a un personaje que ya estaba escrito en la historia. Solo soy un actor más al que llamaron para realizar esta interpretación. Es bueno darle un oportunidad a la historia y creo que les está gustando lo que han visto. Así como sucede en serie americanas, las historias pueden ir dando giros, lo mismo va sucediendo en este caso, entramos a darle vida a otros personajes que llegan a aportar cosas interesantes a este proyecto, sin quitarle lugar a nadie porque es imposible, pero sí refrescando la historia.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en una serie tan importante como El señor de los cielos?

La calidad de la producción. La dedicación de mis compañeros y todos los de detrás de cámara. Hay un cuidado absoluto.

¿Qué opinión tenías de la serie antes de formar parte de ella y que opinión tienes ahora?

La verdad no había visto la serie antes de entrar. Me puse a ver escenas en particular…. y la calidad de producción se hace notar. Fácilmente puede competir con una serie de Europa o Estados Unidos.

¿Qué significa para ti ser ya parte de la serie más exitosa de la televisión de habla hispana?

Estoy contento. Esto ha sido para mí un gran desafío en lo actoral y personal. No es fácil llegar a un proyecto a la mitad de una temporada y ya con 5 temporadas hechas, con un público enamorado de muchos personajes que ya llevan varias temporadas. No me queda de otra que trabajar enfocadísimo para que mi personaje pueda llegar a ese público y aportar cosas bien lindas al proyecto.

El señor de los cielos 6 se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.