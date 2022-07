De Telemundo a Univision. Matías Novoa aterrizó este lunes en el prime time de Univision como protagonista de La herencia: un legado de amor, un melodrama de corte clásico que el galán de origen chileno protagoniza junto a la actriz mexicana Michelle Renaud. En entrevista con People en Español, el actor de 42 años explica por qué decidió descansar de las superseries de Telemundo y confiesa lo complejo que fue para él adentrarse en la piel de un personaje como Juan del Monte.

Venías de protagónicos en superseries de Telemundo como Enemigo íntimo y El señor de los cielos, ¿qué te llevó a querer protagonizar un melodrama de corte clásico?

No sé (ríe). Lo que pasa es que siempre estamos buscando cosas diferentes porque al final si no te quedas en una zona de confort, de comodidad y te encasillan un poco también en los mismos papeles, entonces he tratado de agarrar diferentes papeles. De cierta manera ya venía con tres temporadas de series de acción, entonces ya era demasiado. Me encanta y me encantaría obviamente volver a hacer acción porque es lo mío, a mí es lo que más me gusta, pero también es bueno ir cambiando. Inconscientemente pedía yo hacer un melodrama clásico otra vez, que fue como empecé mis primeros años de actor en México, y se dio. Creo que las cosas a veces cuando se quieren realmente con el alma suceden y justo me sonó el teléfono y me avisó Juan Osorio [el productor] y me preguntó si quería participar en esta telenovela clásica porque, como tú lo dijiste, es clásica, clásica. Obviamente todo está actualizado, pero es un corte clasiquísimo. Me costó bastante hacerlo porque era este cambio de venir de series de otro lenguaje completamente diferente a volver a esta novela clásica con otros guiones, con otro formato. Mi personaje era el clásico protagonista, entonces fue bastante difícil. Pero creo que se logró algo interesante.

Curiosamente, La herencia es una adaptación de una historia chilena, ¿cómo te sientes de estar protagonizando una historia con sello chileno? ¿Llegaste a ver algo de la original?

Lo único que supe es que le había ido muy bien, pero yo ya me había ido de Chile cuando esta novela salió al aire. Me siento orgullosísimo, me encanta. Siento que hay muy buenos escritores chilenos y es una historia muy, muy buena. Siempre hay esa melancolía, extraño mucho. Yo me fue de mi tierra hace 15, 16 años, mi carrera realmente la comencé en México. Entonces que me toquen estas coincidencias es bonito, llena el corazón de recuerdos y como de esta añoranza de poder en algún momento hacer alguna cosa allá.

¿En qué te pareces y en qué no a Juan del Monte?

En nada (ríe). Me costó muchísimo el personaje, me costó mucho agarrarlo porque sí es casi, casi completamente diferente a mí. Tiene ciertos valores quizás que compartimos, que de eso me pude agarrar. Pero en cómo camina, cómo ve, cómo habla, sus puntos de vista… hay muchas cosas que yo tuve que abrirme a ese personaje porque no quería rechazarlo. Me tuve que abrir a decir: 'Ok, lo recibo con los brazos abiertos y lo empiezo a entender por qué este personaje es así'. Porque era demasiado clásico y demasiado bueno y yo decía: 'Pero no puede ser, ¿cuándo se va a dar cuenta de esto?'. Nos parecemos yo creo en la parte familiar, en cuidar a los hermanos, en que es protector, en un corazón generoso, bondadoso… Yo creo que en esas cosas sí nos conectamos. Pero en cómo es él, a lo que se dedica, cómo habla no, eso sí fue un trabajo mío y de romper cosas mías porque venía haciendo como cosas mucho más fuertes y ahora era romper con todo eso y volver desde cero para comenzar a armar este personaje.

¿Te pareces más a Amado Casillas, tu personaje en El señor de los cielos, o a Juan del Monte?

(Ríe). Es que son dos extremos completamente diferentes. Yo creo que tengo de los dos, lo que pasa es que Amado era más oscuro, entonces ese lado oscuro me gusta porque todos lo tenemos y es más difícil que lo saquemos, entonces es lindo sacar la parte oscura (ríe).