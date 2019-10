Matías Novoa: "El señor de los cielos 7 es la temporada donde más riesgos se tomaron" El actor chileno regresa esta noche a las pantallas de Telemundo como protagonista de la nueva temporada de la exitosa superserie, donde comparte créditos con su esposa Isabella Castillo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La espera se hizo larga, pero por fin llegó a su fin. La veterana superserie de Telemundo El señor de los cielos que encabeza Rafael Amaya desde 2013 regresa esta noche al primer time hispano con una séptima temporada repleta de novedades y muchas incógnitas por despejarse. A horas de su estreno, hablamos con su protagonista, el actor chileno Matías Novoa, quien nos cuenta todas las novedades sobre su participación en esta exitosa historia y nos habla de cómo ha sido para él grabar la ficción junto a su ahora esposa, la actriz de origen cubano Isabella Castillo. Uno de los actores que lleva más años en la superserie comentaba en sus redes sociales que es la temporada donde más riesgos se tomaron, ¿estás de acuerdo?

De cierta manera sí, pero la esencia sigue siendo es la misma. La línea dramática continúa igualita, nada más que sí se le incrementó más acción y más drama y obviamente la calidad de producción es completamente diferente. Es mucho mejor aún que la pasada. Image zoom Matías Novoa es Amado Casillas. Cortesía TELEMUNDO Tu personaje cerró la anterior temporada entregándose a las autoridades, ¿qué nos puedes avanzar de lo que sucederá con Amado en esta temporada?

Amado en la temporada pasada se entregó a las autoridades para salvar a la familia y que ellos pudieran escapar, entonces ahora viene el rescate a Amado. Vamos a ver si logra escapar de las autoridades, primero mexicanas y luego gringas, porque están las dos detrás de él por todo el tema del pasado que traía él con la CIA y de ahí empieza todo el desenlace de la historia. ¿Cómo actor que retos te implica dar vida a un personaje como Amado?

Primero la acción que requiere un trabajo previo. Ahorita subí 10 kilos más, o sea sí me van a ver muy diferente a la temporada pasada físicamente porque si me dediqué a hacer más ejercicio, a alimentarme mejor, a hacer un poquito de artes marciales para completar más el personaje porque la vez pasada llegué muy rápido y no tuve tiempo de prepararlo bien. Ahora tuve el tiempo entonces ya sentí mucho más mío el personaje. Tuve unos tres meses de preparación y lo van a poder ver. Yo creo que hay un gran cambio en el personaje y también porque se empieza a saber mucho de la historia de él, de su pasado, de dónde viene, entonces lo van a conocer mucho más. Image zoom Matías Novoa es Amado Casillas. Cortesía TELEMUNDO En la anterior temporada Isabella Castillo y tú eran compañeros de trabajo y ahora ya son marido y mujer, ¿cómo ha sido trabajar con tu ya esposa en un mismo proyecto?

Es una sensación rara porque ahora la cuido más, entonces estoy pendiente… No sé, de repente tenemos escenas de cama, por ejemplo, y la cuido más como hombre, la protejo un poco más. Indudablemente cambió totalmente de haber actuado con ella en la sexta temporada a ahora que ya es mi mujer. Image zoom Matías Novoa e Isabella Castillo. Mezcalent ¿Eres celoso?

No, en ese lado no. Más bien yo te hablo del lado personal con ella, de cuidarla en escena; por el otro lado perfecto porque somos profesionales y es nuestro trabajo. El señor de los cielos 7 se estrena este lunes a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

