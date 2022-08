A solas con... Matías Novoa: "Como papá soy muy consentidor. A veces me gana mucho una mirada de él" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Matías Novoa Credit: TelevisaUnivision El actor chileno, que protagoniza junto a Michelle Renaud La herencia: un legado de amor, telenovela que transmite Univision de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, nos revela su lado más desconocido y personal en esta entrevista en la que confiesa ser un hombre "muy introvertido". "No soy muy expresivo, me expreso más bien con la actuación", revela. Empezar galería Algo que muy poca gente sepa de ti Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Que soy bastante neurótico. Tengo mi neurosis. La gente siempre me dice: 'Oye tú eres supertranquilo'. Y digo: 'No'. Soy superneurótico, me pongo muy de malas en cosas que no se resuelven rápido. Pierdo muy rápido la paciencia. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Cómo es el Matías Novoa que solo su familia y amigos conocen? Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Muy sensible y muy introvertido. No hablo mucho y tengo como mi mundo. No soy muy expresivo, me expreso más bien con la actuación. 2 de 10 Ver Todo ¿En qué invertirías tu tiempo si solo te quedaran 24 horas de vida? Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa En ver un atardecer, pero verlo en todo el sentido de la palabra, o sea sentirlo, no distraerme con absolutamente nada. 3 de 10 Ver Todo Anuncio ¿Qué te hace enojar? Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa La injusticia, la poca igualdad que hay en este mundo. Eso me hace enojar. 4 de 10 Ver Todo ¿Si tuvieras un poder para cambiar algo de este mundo qué cambiarías? Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa La pobreza. 5 de 10 Ver Todo El último capricho que te permitiste Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Venirme para Francia. Me encanta este lugar y soy muy caprichoso con este lugar. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Algo que aún no has hecho y te gustaría llevar a cabo Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Seguir descubriendo el mundo. Me gusta mucho viajar. 7 de 10 Ver Todo ¿Qué no te atreverías a compartir nunca en tus redes sociales? Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Muchas cosas, pero mis momentos íntimos. A veces veo cosas en las redes sociales que son demasiado íntimas para mostrarlas. Hay gente que no le importa, pero a mí sí me importa como que tener ese espacio y ese mundo propio. 8 de 10 Ver Todo ¿Cómo es Matías Novoa como papá? Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Muy consentidor. Trato de enseñar lo que más pueda sin llegar a gritos y cosas. Soy muy platicador con él y creo que ha dado resultado. Pero sí, a veces me gana mucho una mirada de él y me gana en todos los sentidos (ríe). 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Síguele la pista! Los hermanos Del Monte Credit: TelevisaUnivision No dejes de ver a Matías Novoa como protagonista de La herencia: un legado de amor de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, por Univision. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image A solas con... Matías Novoa: "Como papá soy muy consentidor. A veces me gana mucho una mirada de él"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.