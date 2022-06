Martha Julia cuenta cómo fue el reencuentro con su ex Gabriel Soto en la nueva versión de La madrastra La actriz mexicana llegó a declarar en su día que el galán mexicano "fue el amor de mi vida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Martha Julia Gabriel Soto; Martha Julia | Credit: Mezcalent (x2) La nueva versión de La madrastra que protagonizan Aracely Arámbula y Andrés Palacios vuelve a unir en un set de grabación a Gabriel Soto y a su ex Martha Julia, quienes mantuvieron en el pasado un noviazgo que fue muy especial para ambos; hasta el punto de que la actriz mexicana llegó a declarar en una entrevista de la época que el galán mexicano "fue el amor de mi vida". Pero, ¿cómo fue el reencuentro entre ambos? Como era de esperarse, Martha Julia no tardó en ser preguntada sobre este asunto en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, donde expresó su sentir de volver a trabajar con el que fuera protagonista de exitosos melodramas como Vino el amor y Soltero con hijas. "Después de tantos años ahora volvemos a coincidir y la verdad es bien bonito, alguien que le tienes tanto cariño y trabajar juntos, aparte que su carácter es maravilloso toda la vida; entonces es bien bonito trabajar con él", aseveró la actriz mexicana en declaraciones recogidas por la reportera mexicana Berenice Ortiz a través de su canal de YouTube. Gabriel Soto Gabriel Soto y Martha Julia en La madrastra | Credit: TELEVISA ESPECTÁCULOS Martha Julia, quien supera los 200 mil seguidores en la red social Instagram, compartió que "Gabriel siempre es un tipazo", por lo que "siempre es un agasajo trabajar con él". "La verdad es que ya nos conocemos superbien y el cariño es mutuo, es un cariño supergrande y muy especial y siempre nos da gusto", agregó la intérprete de 49 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Soto, por su parte, también fue abordado por la prensa sobre este asunto. "Siempre son personas que se quedan en el corazón, son personas especiales y siempre da gusto ver a personas que fueron importantes en tu vida y que están bien y bueno la verdad fue hace ya añísimos, tenía 12 años de no verla, imagínense", declaró el actor de 47 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Martha Julia cuenta cómo fue el reencuentro con su ex Gabriel Soto en la nueva versión de La madrastra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.