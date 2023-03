¡Entrevista! Marlene Favela sorprende como villana: "Yo tenía miedo, dije me van a odiar"

Marlene Favela siempre le hace caso a su corazón a la hora de decir sí a un proyecto. "La historia definitivamente me tiene que atrapar, la historia en general y la historia que yo voy a contar porque si me atrapa a mí voy a estar convencida de contar esa historia y la voy a contar con verdad y con pasión", asevera. "Ha habido muchos personajes que han llegado a mi vida donde yo los leo y digo es que no me identifico porque esa mujer no tiene características similares a mí, o no es de mi edad, en fin muchas cosas. Siempre me he caracterizado por elegir los proyectos que me gustan, no los que me ofrecen, y a veces he dicho que no y hoy no me arrepiento de haber dicho no a ninguno".

Con El amor invencible, telenovela que Univision estrenará el lunes 3 de abril en horario estelar, la actriz mexicana lo tuvo claro desde un inicio. "La historia me atrapó, me atraparon los protagonistas, me atrapó el productor [Juan Osorio] y me atrapó por supuesto Columba, mi personaje", reconoce. "Yo siempre comparo a Columba con una serpiente porque para mí eso es, es seductora, enigmática, poderosa, pero es suave y no te das cuenta cuando ataca y tiene dardos que te pueden atacar porque van llenos de veneno. Es una mujer oscura, con muchas debilidades, fría, calculadora, una mujer inteligente, soberbia, altiva, manipuladora".

He leído palabras que me dejan fría como 'tu actuación es icónica', 'me maravilla ver a Columba', 'la estás rompiendo', 'magistral', 'te estás robando el show', o sea unas cosas que me hicieron llorar — Marlene Favela

Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Cortesía Prensa Danna

Para Marlene, quien cuenta con 6 millones de seguidores en Instagram, está siendo una delicia como actriz interpretar un personaje con estas características. "Este personaje ha mostrado una faceta de mí diferente. La mayoría de mis personajes, sobre todo en los melodramas, ha sido de una heroína, la buena, la sufrida y aquí me toca interpretar a una mujer fascinante porque Columba tiene muchos colores. Es un papel increíble para cualquier actriz el poder jugar con tantas emociones, con esa picardía, con esa seducción".

Siempre se ha dicho que las villanas se divierten más y en el caso de la actriz no ha sido la excepción. "Definitivamente en las villanas tienes una manera de jugar y un rango para divertirte impresionante", apunta. "Columba es capaz de matar, de herir, de lastimar, de ofender, cosas que un ser humano normal no haría. De alguna manera las escenas que haces a veces se vuelven catarsis porque si tú traes como algo de que no te fue bien vienes y desquitas todo, pero de una manera jugando porque de eso se trata la actuación, de jugar y para mí cada personaje es jugar. Yo me meto en la piel de Columba, pero cuando dicen corte dejo a Columba colgada y sigo con mi vida normal. No me llevo los personajes a mi casa, que eso es otra cosa bien importante. Los disfruto a morir, pero los abandono en el momento que los tengo que abandonar".

Siempre me he caracterizado por elegir los proyectos que me gustan, no los que me ofrecen, y a veces he dicho que no y hoy no me arrepiento de haber dicho no a ninguno — Marlene Favela

Se roba el show

La también empresaria reconoce que le ha sorprendido la respuesta tan positiva que ha tenido el público en México, donde la telenovela se transmite desde febrero por Las Estrellas en horario estelar, hacia su trabajo en esta historia. "Yo tenía miedo. Yo dije 'me van a odiar'", confiesa. "Pero estoy maravillada con la respuesta del público y muy emocionada por tanto amor a Columba. Siempre que tú haces un trabajo lo haces con todo el amor del mundo, con toda la pasión, esperando divertir al público, emocionarlos con tu trabajo. Cuando empezó El amor invencible me sorprendió mucho en las primeras semanas la acogida tan importante que tuvo Columba".

Marlene Favela Marlene Favela es Columba Villarreal en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision

Estoy maravillada con la respuesta del público y muy emocionada por tanto amor a Columba — Marlene Favela

La mamá de Bella confiesa que fueron tantos los mensajes positivos que recibió durante la semana de estreno de la telenovela que no pudo evitar llorar de emoción al leerlos. "He leído palabras que me dejan fría como 'tu actuación es icónica', 'me maravilla ver a Columba', 'la estás rompiendo', 'magistral', 'te estás robando el show', o sea unas cosas que me hicieron llorar. Se me enchinó la piel de escuchar tantas cosas maravillosas acerca de mi trabajo y de mi personaje", señala. "Sin duda la odian y la aman y Columba es para eso, para odiarla o para amarla porque es terriblemente oscura pero puede ser encantadoramente luminosa".

Guiño a la 'gata salvaje'

Marlene reconoce que le da mucha risa la manera peyorativa que tiene Columba de referirse a otros personajes de la historia. "Que si la gata callejera, que si la gata trepadora… Y me da mucha risa porque yo hace años, como ustedes saben, tuve un personaje que se llamaba la 'gata salvaje'. Y al público le da muchísima emoción oír a la 'gata salvaje' diciéndole gatas a todas las mujeres que se cruzan por su camino", comenta entre risas.

Saltan chispas

Una de las actrices con las que Favela tiene fuertes enfrentamientos a lo largo de la telenovela es Angelique Boyer, su protagonista. "Las escenas que he tenido con Leona (Boyer) siempre, desde el segundo uno, han sido electrizantes, poderosas, con mucha rabia, con coraje, con celos. Dos mujeres enfrentadas, dos mujeres de carácter fuerte: una Leona tratando de recuperar lo que es de ella y una Columba dispuesta a que no le quiten nada de lo que le pertenece. Esto hace a dos mujeres que en cuanto se encuentran sin ni siquiera mencionar una sola palabra hay este choque que yo le digo fuego porque haz de cuenta que saltan chispas cada vez que nos encontramos".

Las escenas que haces a veces se vuelven catarsis porque si tú traes como algo de que no te fue bien o no te salió bien vienes y desquitas todo, pero de una manera jugando porque de eso se trata la actuación, de jugar y para mí cada personaje es jugar — Marlene Favela

Marlene, felicidades por el éxito que está teniendo la telenovela en México, ¿cómo lo estás viviendo?

Primero que nada estoy superemocionada porque siempre que tú haces un trabajo lo haces con todo el amor del mundo, con toda la pasión, esperando divertir al público, emocionarlos con tu trabajo. Cuando empezó El amor invencible me sorprendió mucho la acogida tan importante que tuvo Columba en las primeras semanas. Yo tenía miedo, dije 'me van a odiar', pero es como un amor odio bien interesante para mí. Me hace sentir muy satisfecha. He llegado al punto de llorar de emoción la primera semana de leer cada uno de los mensajes que se referían a mi trabajo, a mi persona con tanto amor, con tanta generosidad. La verdad es que me siento muy afortunada, tenemos una gran historia en las manos, un proyecto maravilloso, bien dirigido, bien escrito, con mis compañeros actores que ha sido una delicia trabajar con cada uno de ellos y sobre todo con un gran productor, como es el señor Juan Osorio.

Marlene Favela Marlene Favela y Daniel Elbittar son esposos en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision

Normalmente te vemos siendo la buena, pero aquí interpretas a una villana de armas tomar que está dando mucho de qué hablar...

Estoy maravillada con la respuesta del público, sorprendida la verdad porque es muy fácil querer a los buenos, pero querer a los malos es complicado. Sin embargo, creo que este personaje ha mostrado una faceta de mí diferente. La mayoría de mis personajes, sobre todo en los melodramas, ha sido de una heroína, la buena, la sufrida y aquí me toca interpretar a una mujer fascinante porque Columba tiene muchos colores. Es un papel increíble para cualquier actriz el poder jugar con tantas emociones, con esa picardía, con esa seducción. Yo siempre comparo a Columba con una serpiente porque para mí eso es, es seductora, es enigmática, es poderosa, pero es suave y no te das cuenta cuando ataca y tiene dardos que te pueden atacar porque van llenos de veneno. Me encanta interpretarla, he aprendido a amarla, a respetarla, a entenderla. No juzgo a los personajes nunca y creo que esa es la magia. Creo que puedo conectar con los personajes a través de entenderlos, no justificarlos, porque Columba es una mujer oscura, es una mujer con muchas debilidades, es un mujer fría, calculadora, es una mujer de negocios, inteligente, soberbia, altiva, manipuladora, en fin trae todos los adjetivos. Pero muy rico. Como actriz ha sido una delicia. Me atrevo a decir que es el mejor personaje de la novela, por lo menos para mí. El yo leerla me la disfruto, el darle vida es una agasajo, me río, me hace enojar, me hace llorar, me despierta miles de emociones y eso es lo que yo quiero transmitirle al público. Así como yo la disfruto y la quiero así quiero que el público la quiera. La mayoría de los mensajes que me han dejado es de amor y odio 'la amo pero la odio', 'la odio pero la amo'. Columba tiene un sello muy particular de hablarle a todos los personajes de una manera peyorativa refiriéndose a los animales, que si la gata callejera, que si la gata trepadora y me da mucha risa porque yo hace años tuve un personaje que se llamaba la 'gata salvaje' y al público le da muchísima emoción oír a la gata salvaje diciéndole gatas a todas las mujeres que se cruzan por su camino (ríe). Ha sido una delicia Columba.

¿Cuál ha sido el comentario que has recibido en redes sociales sobre tu trabajo en esta historia que más te ha llamado la atención?

He leído palabras que me dejan fría como 'tu actuación es icónica', 'me maravilla ver a Columba', 'las estás rompiendo', 'magistral', 'te estás robando el show', o sea unas cosas que por eso les comentaba al principio que me hicieron llorar. Se me enchinó la piel de escuchar tantas cosas maravillosas acerca de mi trabajo y de mi personaje. Sin duda la odian y la aman y Columba es para eso, para odiarla o para amarla porque es terriblemente oscura, pero puede ser encantadoramente luminosa.

Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Cortesía Prensa Danna

Un personaje así será muy divertido de interpretar ya que te permite hacer y decir muchas cosas que no harías en la vida real

Definitivamente en las villanas tienes una manera de jugar y un rango para divertirte impresionante. Columba es capaz de matar, de herir, de lastimar y de ofender, cosas que un ser humano normal no haría. De alguna manera las escenas que haces a veces se vuelven catarsis porque si tú traes como algo de que no te fue bien o de que algo no te salió bien vienes y desquitas todo, pero de una manera jugando porque de eso se trata la actuación, de jugar y para mí cada personaje es jugar. Yo me meto en la piel de Columba, pero cuando dicen corte dejo a Columba colgada y sigo con mi vida normal. No me llevo los personajes a mi casa, que eso es otra cosa bien importante. Los disfruto a morir, pero los abandono en el momento que los tengo que abandonar si no mi vida sería una completa locura. Con Columba yo definitivamente juego todo el día, desde que la leo, cuando ensayo, cuando la interpreto... todo el día.

Soy una actriz que se involucra demasiado en los proyectos. Me gusta tomarlos con seriedad, con profesionalismo. Sé lo que eso implica, hay cientos de personas trabajando en un proyecto. Yo no me puedo permitir ni un día de grabación venir cansada, con flojera o sin ánimo. Yo tengo que estar al 100 y cuando digo que sí es porque lo voy a hacer de esa manera. — Marlene Favela

¿Qué lleva a Columba a ser como es?

Columba viene de una familia de dinero, una familia poderosa también, que son los Villarreal, una familia que en algunos momentos estuvo a punto de perder su posición económica por los malos manejos de sus hermanos. Su papá nunca creyó en ella por ser mujer, entonces toda la frustración de Columba viene desde su adolescencia. Es una mujer que tiene que crecer en un mundo de hombres rechazada de alguna manera por el padre y demostrando que es capaz de recuperar la empresa, de hacer una alianza con los Torrenegro, con Ramsés en este caso, que es el villano, que lo interpreta García Cantú, para seguir teniendo la posición económica, el poder en las empresas. Es una mujer brillante, ella es el cerebro de este negocio sucio que tienen los Torrenegro, que es la trata de personas, en fin una mujer fascinante.

Sabemos que te gusta involucrarte en los looks de tus personajes, ¿en este caso también ha sido así?

Sí, definitivamente soy una metiche, me encanta involucrarme en todo lo que tenga que ver con mi personaje, desde cómo se viste, cómo se maquilla, cómo habla, cómo camina, de dónde viene... Me involucro en todo, obviamente respetando el trabajo de todos porque cada departamento tiene un trabajo. Solo aportando ideas.

Tu anterior telenovela, La desalmada, también fue un gran éxito, parece que tienes buen ojo a la hora de elegir los proyectos

He tenido mucha suerte y la fortuna de estar en proyectos maravillosos y, me atrevo a decir, que la mayoría de éxito. Siempre le hago caso a mi corazón, siempre cuando un proyecto llega a mi vida lo analizo, lo leo, lo vuelvo a leer y y digo sí soy capaz de interpretar a esta mujer. Pero también a veces he dicho 'no, gracias' porque no me identifico. Cuando digo no me identifico no quiere decir que tenga que ver algo con mi vida, definitivamente no. Todas las mujeres que he interpretado no tienen absolutamente nada que ver con Marlene, en ningún sentido. Pero sí a la hora de leer los personajes necesito que me enamore. Si les voy a dar vida necesito que me atrapen, si no me pasa eso quiere decir que no es el proyecto para mí. Ha habido muchos personajes que han llegado a mi vida donde yo los leo y digo es que no me identifico porque esa mujer no tiene características similares a mí, o no es de mi edad, en fin muchas cosas. Y a veces la historia tampoco me atrapa. Aquí la historia me atrapó, me atraparon los protagonistas, me atrapó el productor, me atrapó por supuesto Columba. Y esa es la razón por la que dije sí. Siempre le hago caso a mi corazón a la hora de decir que sí a un proyecto.

La historia definitivamente me tiene que atrapar, la historia en general y la historia que yo voy a contar porque si me atrapa a mí voy a estar convencida de contar esa historia y la voy a contar con verdad y con pasión. Pero si yo elijo un proyecto en el que yo no creo entonces no voy a contar una historia con verdad. Cuando llega un personaje a mi vida lo leo, lo estudio y cuando le digo que sí al productor es porque voy a dedicar mi cuerpo, mi alma y mi tiempo a ese proyecto. Soy una actriz que se involucra demasiado en los proyectos, me gusta tomarlos con seriedad, con profesionalismo. Sé lo que eso implica, hay cientos de personas trabajando en proyecto. Yo no me puedo permitir ni un día de grabación venir cansada, con flojera o sin ánimo. Yo tengo que estar al 100 y cuando digo que sí es porque lo voy a hacer de esa manera.

Imagino que al inicio de tu carrera no tenías tanto esa opción de elegir, ahora serás más selectiva con tus personajes, ¿no?

Cuando tú empiezas en esta profesión definitivamente estás esperando las oportunidades y tomas las oportunidades que se te dan. Por eso yo decía hace un momento que soy una actriz muy afortunada porque los proyectos que llegaron a mi vida fueron proyectos maravillosos, empezando por mi primer protagónico por supuesto, Gata salvaje. A partir de Gata salvaje yo como que me tomé un respiro de decir el personaje que sigue tiene que ser un personaje que penetre mi alma, o sea que yo le crea, que yo lo quiera. Y siempre ha sido así. No es que ahora elija los proyectos más que antes. Creo que siempre me he caracterizado por elegir los proyectos que me gustan, no los que me ofrecen y a veces he dicho que no y hoy no me arrepiento de haber dicho no a ninguno.

¿Qué significa para ti a estas alturas de tu carrera un personaje como Columba?

En este momento de mi carrera lo agradezco. Creo que refresca mucho. Creo que le da un toque bien interesante, un giro a que el público conozca a Marlene de otra manera, a que los productores me vean de otra manera. Estoy muy agradecida con el señor Juan Osorio por esta oportunidad.

El amor invencible se estrena el lunes 3 de abril a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.