¿Marlene Favela se quedó sin telenovela? Al parecer la primeriza mamá estaba en negociaciones para protagonizar la nueva telenovela de Televisa, pero fue otra actriz la que se quedó con el personaje. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Contrario a otras actrices, Marlene Favela no reniega de su pasado en las telenovelas. Todo lo contrario. "Le tengo un profundo respeto a la telenovela porque ha sido un género que me ha llevado a muchos lugares en el mundo, me ha abierto muchas puertas y jamás le diría no a algo que me dio de comer", aseguraba semanas atrás la bella heroína de exitosos melodramas como Gata salvaje y Contra viento y marea en una entrevista con Univision. De hecho, antes de que estallara la pandemia del coronavirus la actriz mexicana se encontraba en negociaciones para retomar su carrera tras convertirse en mamá. "Desgraciadamente ahora todo está parado, pero yo espero que esto se retome y las negociaciones vuelvan a su curso", compartía Favela en dicha entrevista. Todo parece indicar, sin embargo, que las negociaciones no llegaron a buen puerto ya que, según dio a conocer el periodista Álex Kaffie en El heraldo de México, el productor Ignacio Sada se decantó por otra actriz para encabezar el nuevo melodrama que prepara en Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a esta información, la colombiana Sara Corrales habría sido la elegida para encabezar esta historia que giraría alrededor de una mujer que tras enviudar comienza a enamorarse de su hijastro, personaje que podría interpretar Danilo Carrera. Cabe mencionar que la noticia no ha sido confirmada por Televisa ni por ninguno de los involucrados en el proyecto, pero Favela reaccionó a la información publicada por Kaffie a través de las redes sociales y en ningún momento desmintió lo que allí se contaba. Image zoom Marlene Favela Corrales se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde interpretó a Matilde Rojas. La actriz forma parte de las filas de Televisa desde hace varios años, donde ha formado parte de telenovelas como Despertar contigo, Cita a ciegas y La doble vida de Estela Carrillo. De confirmarse la información, este sería su primer protagónico en la empresa.

Close Share options

Close View image ¿Marlene Favela se quedó sin telenovela?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.