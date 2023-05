Marlene Favela se despide entre lágrimas de El amor invencible "Solo quiero decirles gracias a cada uno de ustedes porque para mí este proyecto fue de mucho aprendizaje, no solo como actriz sino como persona", expresó visiblemente emocionada la villana de la telenovela de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Marlene Favela se despide entre lágrimas de El amor invencible | Credit: Instagram El amor invencible El sábado fue un día de muchos sentimientos encontrados en el set de El amor invencible (Univision). La telenovela que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera bajo la producción de Juan Osorio concluyó sus grabaciones en México tras medio año de intensas jornadas de trabajo. La gran villana de la historia, Marlene Favela, quien interpreta Columba Villarreal, no pudo contener sus lágrimas al despedirse de sus compañeros tras grabar su última escena. "A mí la verdad me emociona mucho despedirme, solo quiero decirles gracias a cada uno de ustedes porque para mí este proyecto fue de mucho aprendizaje, no solo como actriz sino como persona", expresó la intérprete y empresaria mexicana visiblemente emocionada. Favela, quien cuenta con 6 millones de seguidores en Instagram, agradeció al productor de la telenovela, Juan Osorio, "por la oportunidad" que le dio para interpretar a Columba Villarreal. "Fue un personaje maravilloso, lo disfruté desde el día 1 hasta hoy", aseveró. Marlene Favela Marlene Favela se despide entre lágrimas de El amor invencible | Credit: Instagram El amor invencible La actriz también tuvo palabras para el director del melodrama, Eric Morales. "Me guiaste, me apapachaste, me diste ánimo. Fuiste mi pilar y mi bastón", expresó entre lágrimas. Marlene Favela Marlene Favela se despide entre lágrimas de El amor invencible | Credit: Instagram El amor invencible Favela tampoco se olvidó de su compañera de escena, Angelique, a quien definió como "una protagonista increíble, chingona, poderosa, linda". "A cada uno de ustedes de verdad me los llevo en el corazón, gracias por hacerme sentir todos los días especial", agregó. Un antes y un después Para Marlene, su participación en El amor invencible ha supuesto un antes y un después en su carrera. "Creo que refresca mucho, creo que le da un toque bien interesante, un giro a que el público conozca a Marlene de otra manera, a que los productores me vean de otra manera… En fin estoy muy agradecida con el señor Juan Osorio por esta oportunidad", contaba en una entrevista con People en Español, donde confesaba su fascinación por Columba. Marlene Favela Marlene Favela es Columba Villarreal en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un personaje fascinante en todos los aspectos", aseveró. "Es una mujer empoderada, pero no solo por el poder que tiene, es una mujer que se ama, es una mujer que se sabe importante, que usa esas armas a su favor, que manipula. Es un personaje de colores, es un personaje que toca desde lo más profundo el sufrimiento, la humillación hasta la venganza, la ira y la rabia". El amor invencible se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

