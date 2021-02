Close

¡Marlene Favela revela secretos de las escenas de sexo con Rafael Amaya en El señor de los cielos! Divertida y traviesa, la actriz compartió con su público algunas de sus vivencias en la exitosa serie de Telemundo, ¡Incluidas las escenas subiditas de tono de los protagonistas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cómo olvidar a la Gober, o mejor dicho, Victoria Nevárez, el fuerte personaje que interpretó Marlene Favela en la exitosa serie El señor de los cielos. Aunque solo estuvo en ella una temporada por tener otros compromisos, la actriz dejó huella con su paso por esta producción de Telemundo y, por qué no decirlo, con las escenas de pasión desenfrenada entre ella y su compañero entre las sábanas, Rafael Amaya. Casi 6 años después de esa aplaudida aparición, la empresaria de 42 años compartió algunos secretos y entresijos de su paso por este titán televisivo. El ambiente, las grabaciones y también los besos y momentos subiditos de tono que vivió su personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las escenas fuertes que tenía con Rafa, esas escenas de pasión creo que se dieron muy bonitas y como muy cuidadas", empezó diciendo con todo el respeto. Pero lo más importante para que fluyeran tan bien, según Marlene, fue la fuerte conexión que hubo entre ellos. "(Fueron escenas) con química... uno quiere que el público siempre crea lo que está haciendo, así que hacerlo fue muy divertido muy grato. A mí Victoria me encantaba, era un personaje super bonito", explicó de esta inolvidable aventura. El buen rollo detrás de cámaras no solo se limitaba a Rafa, también al resto de actores y compañeros de otros departamentos que hicieron de esta experiencia una para recordar por siempre. Así es, la química traspasaba la pantalla y eso se percibía desde la sala de casa. Un proyecto que no pudo continuar en su tercera temporada pero del que guarda los mejores recuerdos. "Ahora en mis redes los hombres me dicen la Gober, mi Gober preciosa, así que les mando besos a todos los fanáticos", dijo divertida. "Para mi fue un proyecto de esos que se quedan... fue de esos personajes entrañables".

