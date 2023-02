Marlene Favela responde a mensajes tras estreno de El amor invencible: "Deseo no ofender a nadie" La artista compartió un escrito ante la ola de comentarios recibidos por su personaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 20 de febrero se estrenaba El amor invencible, la nueva producción de Juan Osorio, protagonizada por Angelique Boyer y Danilo Carrera. Su llegada a la parrilla televisiva ya ha tenido múltiples reacciones y, aunque sus personajes principales convencieron con su puesta en escena, hay uno, más allá de ellos, que ha causado furor y múltiples comentarios. Se trata de Columba Villareal, interpretado por Marlene Favela. Ha sido tal la acogida y los escritos recibidos por la actriz, que la feliz mamá de Bella decidió compartir varios mensajes explicando lo que siente. Marlene Favela Así lucirá Marlene Favela en la telenovela El amor invencible | Credit: Instagram Marlene Favela Se trata de una de las villanas de esta historia del Canal de las Estrellas que, como era de esperar, ha sacado lo peor de todos. Por amor hará lo que sea. Como siempre, Marlene se ha metido en su personaje y le ha dado su forma. El resultado no podía ser mejor, así se lo ha expresado su público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me he conmovido hasta las lágrimas al recibir tantas muestras de cariño y me emociona hasta las entrañas saber que mi trabajo en El amor invencible les gusta. ¡Gracias por tomarse un minuto de su tiempo y manifestarlo, Columba Villareal es un trabajo hecho con todo mi corazón", confesó en su cuenta de Twitter. "¡Pero sobre todo con respeto! Deseo no ofender a nadie y divertirlos cada noche." Un trabajo que le ha permitido recurrir a nuevos e interesantes recursos como actriz que han dado frutos. Su personaje, a pesar de sus salidas de tono, está entre los favoritos. El amor invencible se emite de Lunes a Viernes a las 9.30 PM, horario estelar, por el Canal de las Estrellas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marlene Favela responde a mensajes tras estreno de El amor invencible: "Deseo no ofender a nadie"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.