Marlene Favela dice 'no' a la telenovela que protagonizará Alejandra Espinoza, ¿por qué? La actriz mexicana iba a tener una participación estelar en el nuevo melodrama de Televisa Corazón guerrero, historia que marcará el debut como protagonista de Espinoza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Marlene Favela; Alejandra Espinoza | Credit: TELEVISA; UNIVISION En noviembre del año pasado, el reconocido productor de Televisa Salvador Mejía confirmaba a Marlene Favela como parte del elenco de su nueva telenovela, Corazón guerrero, historia que marcará el debut como protagonista de la carismática conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza. Su nombre, sin embargo, dejó de sonar durante las últimas semanas, por lo que muchos se preguntaban si finalmente la inolvidable gata salvaje formaría parte del proyecto. Para sorpresa de muchos, la intérprete de 44 años dio a conocer este martes en una entrevista para el programa Hoy, donde estuvo como invitada, que no participará en el melodrama. "No voy, no porque consideré que acababa de terminar La desalmada, tenía proyectos personales que realizar […]", confirmó la heroína de exitosas telenovelas como Contra viento y marea y El zorro, la espada y la rosa, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram. "Me da pena, pero sé que les va a ir increíble, tienen un elenco maravilloso, una historia muy bonita; pero yo me voy a esperar otro proyecto porque se empataba con mis cosas personales, acababa de terminar La desalmada, quería estar con mi hija, viajar, hacer cosas [...]", agregó. Marlene Favela Marlene Favela en el programa Hoy | Credit: Instagram Marlene Favela Aunque está segura de que el melodrama será un éxito "igual que La desalmada", Marlene declaró que esperará hasta el segundo semestre del año para buscar un proyecto con el que regresar a la televisión tras su exitosa participación en la historia que protagonizaron Livia Brito y José Ron. "Tengo mi línea de ropa, mi línea de cosméticos, la línea de juguetes de mi hija, con muchas cosas. Voy a empezar teatro con Rubén Lara, vamos a hacer una gira y ya en el segundo semestre del año sí pensar en un proyecto de televisión", comentó la también empresaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Espinoza y Gonzalo García Vivanco en los roles protagónicos, Corazón guerrero comenzará a grabarse la próxima semana en México con un reparto de lujo que incluye a Gaby Spanic, Diego Olivera, Natalia Esperón, Ana Martín, Altair Jarabo y Sabine Moussier, entre otros.

