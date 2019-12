La tierna foto de Marlene Favela amamantando a su bebé que ha revolucionado las redes La actriz mexicana compartió una tierna imagen en sus redes sociales en la que aparece amamantando a Bella. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marlene Favela no era de las que soñaba con ser mamá, pero ahora que está viviendo la experiencia de tener por fin entre sus brazos a su hija la actriz no se cambia por nadie. Y es que todo ha sido felicidad y alegría desde que la pequeña Bella llegó a su vida. Con motivo de los primeros dos meses de vida de la bebé, la protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea compartió este jueves a través de sus redes sociales una tierna imagen en la que se le puede ver amamantando a su primogénita. “Hoy hace 2 meses llegaste Bella Seely para enseñarnos el verdadero significado de amor. Amamantar a tu bebé el mejor regalo de vida”, escribió Favela junto a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz aprovechó también su publicación para festejar a la Virgen de Guadalupe en su día y agradecerle ‘por la dicha de tener a Bella tal y como la soñamos'. “Así con esta foto que habla de la línea continua del amor y de la vida quiero festejar tu día mi Guadalupana. Gracias virgencita de Guadalupe hoy en tu día quiero agradecerte por la dicha de tener a Bella tal y como la soñamos. Gracias y ya pronto te visitáremos”, escribió la intérprete de 42 años. La instantánea, en la que Marlene se despoja completamente del glamour y se muestra desde la intimidad de su hogar sin maquillaje, revolucionó las redes sociales, llegando a superar los 200 mil ‘me gusta' y los mil comentarios en apenas unas horas. “Es una belleza esa fotografía” o “sencillamente hermosas”, fueron algunos de los mensajes que recibió la imagen. Hacía dos semanas que Marlene no se dejaba ver en compañía de su hija en las redes –en realidad la actriz solo había compartido una foto junto a la menor el 29 de noviembre en la que tampoco se animaba a mostrar el rostro de la recién nacida. Advertisement

