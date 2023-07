Marlene Favela protagonizará la nueva telenovela de TelevisaUnivision La actriz mexicana dio vida recientemente a la villana del exitoso melodrama El amor invencible (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras muchos años siendo la heroína de la historia, Marlene Favela sorprendió recientemente al público como la villana de El amor invencible, telenovela que ya se encuentra en sus últimos capítulos por Univision. "Este personaje ha mostrado una faceta de mí diferente. La mayoría de mis personajes, sobre todo en los melodramas, ha sido de una heroína, la buena, la sufrida y aquí me toca interpretar a una mujer fascinante porque Columba tiene muchos colores. Es un papel increíble para cualquier actriz el poder jugar con tantas emociones, con esa picardía, con esa seducción", contaba meses atrás en una entrevista con People en Español. A tan solo dos meses de haber concluido las grabaciones de este exitoso melodrama que estelarizó Angelique Boyer, la actriz mexicana ya tiene nuevo proyecto en puertas. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Mezcalent Favela fue confirmada recientemente por el productor José Alberto Castro como la protagonista de la nueva versión de El maleficio, historia que marca el regreso a los foros de grabación de Televisa San Ángel de Fernando Colunga tras 7 años ausente. "Marlene viene guapísima, está bellísima y bueno Fernando siempre ha sido un icono de las novelas", comentó Castro en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos. Marlene Favela Marlene Favela protagonizará nueva versión de El maleficio | Credit: Televisa Espectáculos La actriz, quien supera los 6 millones de seguidores en Instagram, no puede estar más feliz de formar parte de esta historia. "Tiene un elenco maravilloso. Es un clásico que no habían tocado, es de los pocos clásicos que estaban ahí guardaditos que lo hizo una institución de la televisión, el señor Ernesto Alonso, la señora Jacqueline Andere…", dijo en una entrevista con el periodista Ricardo Escobar para Televisa Espectáculos. Marlene Favela Marlene Favela y el periodista mexicano Ricardo Escobar | Credit: Instagram Ricardo Escobar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqueline Andere, quien protagonizó en su día la historia original, participará ahora en la nueva versión. "No sabes el gusto y el cariño que me da que esté la señora Andere porque ella estuvo en la versión que creó don Ernesto Alonso. El maleficio es una obra que vino de la creatividad y del ingenio de Don Ernesto", compartió Castro. Jacqueline Andere Jacqueline Andere y el periodista Ricardo Escobar | Credit: Instagram Ricardo Escobar El maleficio cuenta la historia de una viuda que, tras la muerte de su esposo, se dedica a criar a sus dos hijos. Su vida entrará en un misterioso y aterrador mundo cuando conoce al poderoso millonario Enrique de Martino, con quien acepta casarse. Tras mudarse a la casa de De Martino, Beatriz descubrirá que su ahora esposo es un hechicero que rinde culto a un ente diabólico y ha recurrido a la magia negra para hacerse de su enorme fortuna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marlene Favela protagonizará la nueva telenovela de TelevisaUnivision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.