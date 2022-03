Marlene Favela confiesa por qué salió en su momento de El señor de los cielos La actriz mexicana realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su canal de YouTube en la que reveló, entre otras cosas, las telenovelas que ha tenido que rechazar a lo largo de su carrera y el motivo que la llevó a decir no a más temporadas de El señor de los cielos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Mezcalent Marlene Favela ha tenido que rechazar varios proyectos de telenovela a lo largo de su exitosa carrera como actriz en diferentes cadenas de televisión por distintos motivos. "Han sido varios y en su momento por diferentes circunstancias", confesó la inolvidable heroína de exitosos melodramas como Gata salvaje y Contra viento y marea recientemente a través de su canal de YouTube. Entre esos proyectos a los que les tuvo que decir que no se encuentra la telenovela colombiana Doña Bella (2010), historia que terminó protagonizando Zharick León, quien da vida a Rosario Montes en la segunda temporada de la telenovela Pasión de gavilanes (Telemundo). "Era una gran novela, era un gran proyecto y creo que la actriz que lo hizo, lo hizo extraordinario y les fue superbien, cosa que siempre me alegra cuando digo que no a un proyecto porque deseo que les vaya bien con todo mi corazón. En ese momento yo tenía planes de quedarme en mi país por detalles muy personales de familia y decido no hacerla", reveló Favela. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Mezcalent Unos años antes, en 2008, la actriz ya había rechazado protagonizar en Televisa Cuidado con el ángel, el exitoso melodrama que tuvo a Maite Perroni y a William Levy como protagonistas. "Como que la información no estaba muy clara, ya habíamos hecho casting, ya me lo había ganado, ya me habían hecho el cambio de diseño de imagen, todo; pero había detallitos que no estaban como muy claros", explicó Marlene, quien supera los 5 millones de seguidores en Instagram. "Yo siempre trato de hacerle mucho caso a mi corazón, nunca me falla. Y bueno fue un gran proyecto, una gran historia. Me alegro mucho que hayan triunfado muchísimo". ¿Qué pasó con El señor de los cielos? Aunque no rechazó el proyecto, la actriz se vio obligada en su día a acortar su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, historia a la que se unió en su segunda temporada con el personaje de Victoria Narváez, mejor conocida como 'La Gober'. Marlene Favela Marlene Favela en El señor de los cielos (2014) | Credit: TELEMUNDO "'La Gober' jugaba en la segunda y en la tercera temporada hasta ese momento –podía durar más temporadas, no se sabía– pero hasta ese momento me ofrecían la segunda y la tercera temporada de El señor de los cielos. Pero yo tenía otro proyecto en puertas en ese momento que ya había hablado con Televisa, ya estaba como muy cocinadito, entonces yo les dije: 'Bueno, les hago nada más la segunda temporada de El señor de los cielos'", rememoró Favela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esa es la razón por la que Victoria sale en la segunda temporada, si no la hubiéramos visto en muchas más temporadas y hubiera estado muy linda, pero a veces uno le tiene que decir no a los proyectos por circunstancias ajenas", agregó la también empresaria.

