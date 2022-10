Marlene Favela de vuelta a las telenovelas ¡como villana! La actriz mexicana inició este lunes una nueva aventura profesional en su exitosa carrera como parte del elenco estelar del melodrama de TelevisaUnivision El amor invencible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras finalizar el año pasado la exitosa telenovela La desalmada, Marlene Favela no tardó en recibir una invitación por parte del productor Salvador Mejía para dar vida a uno de los roles estelares de su nuevo melodrama Corazón guerrero, historia que marcó el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. Aunque su nombre en un inicio había sido confirmado como parte del elenco de esta historia, la actriz mexicana decidió finalmente no participar en el proyecto. "Consideré que acababa de terminar La desalmada, tenía proyectos personales que realizar. Me da pena, pero sé que les va a ir increíble", explicaba a principios de este año al programa Hoy. Luego de un año ausente de la pequeña pantalla, la inolvidable heroína de exitosos melodramas como Gata salvaje, Contra viento y marea y El zorro: la espada y la rosa ya encontró el personaje idóneo para regresar por la puerta grande a los foros de grabación de Televisa San Ángel. Favela, quien supera los 5 millones de seguidores en Instagram, forma parte del elenco estelar de El amor invencible, telenovela que protagonizarán Angelique Boyer y Danilo Carrera. Marlene Favela Marlene Favela de regreso a las telenovelas | Credit: Instagram Marlene Favela La actriz, quien se oscureció el cabello para este nuevo reto actoral que la tiene muy feliz y emocionada, inició ayer en México esta nueva aventura profesional en su carrera. A través de su perfil de Instagram, Marlene dio un pequeño aperitivo a sus seguidores del look que lucirá en esta historia que produce Juan Osorio para TelevisaUnivision y en el que interpretará a una villana de nombre Columba Villarreal. "Después de muchísimos años me toca hacer una villana, una villana que es una mujer espectacular, seductora, de esas villanas llenas de colores, de matices, de sabores y creo que en este momento de mi carrera sí se me antojaba hacer una villana, una villana como Columba", compartió emocionada la actriz a través de su página de Facebook. Marlene Favela Así lucirá Marlene Favela en la telenovela El amor invencible | Credit: Instagram Marlene Favela "Le doy gracias a Juan [Osorio, productor de la telenovela] por la oportunidad que me da de poder interpretar a este personaje donde estoy convencida de que les voy a enamorar porque voy a poner toda mi energía positiva, todas mis ganas, mi talento, mi corazón, como lo hago en cada proyecto", agregó. "Pero este proyecto en particular me da mucha emoción por todos los cambios. Siempre los cambios son muy importantes y son necesarios, sobre todo en la vida de nosotros, los actores". Marlene Marlene Favela forma parte del elenco de la telenovela El amor invencible | Credit: Instagram Eric Morales SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En El amor invencible, cuyas grabaciones iniciarán próximamente en México, la actriz tendrá como esposo al actor venezolano Daniel Elbittar, con quien ya trabajó en La desalmada. Marlene Favela Marlene Favela y Daniel Elbittar juntos en la telenovela El amor invencible | Credit: Instagram Daniel Elbittar Marjorie de Sousa, Leticia Calderón, Víctor González y Guillermo García Cantú, entre otros, también forman parte del elenco de esta telenovela que se estrenará en 2023.

