Marlene Favela confirma que este es el año de su regreso a las telenovelas La actriz y feliz mamá compartió la buena nueva con sus fans en su canal de Youtube, en el que dio pistas de lo que llega este 2021 a su vida profesional. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la noticia que muchos esperaban. ¿Cuándo volverá Marlene Favela a los foros de televisión? La actriz por fin ha sacado de dudas a sus seguidores y ha contado lo que se viene cocinando para este nuevo 2021. En un jugoso video en su canal de Youtube, la protagonista de tantos títulos inolvidables como Gata salvaje o Pasión y poder compartió cuáles son sus propósitos para este año que recién arranca. Entre ellos no podía faltar su cita con la interpretación. "Hemos recibido bastantes propuestas tanto de México como del extranjero y estamos analizando qué es lo mejor", comenzó diciendo entusiasmada. Tal y como ella misma explicó "tiene que ser algo que me motive, que realmente valga la pena y me haga crecer como actriz. Así que ese es otro de mis propósitos de este año, volver a los foros de televisión. Y yo creo que ya pronto les tendré una sorpresita", adelantó. Dentro del mismo campo pero desde otro punto de vista, Marlene anunció un notición en toda regla. Después de estrenarse como empresaria con su propia línea de ropa, las muñecas Bellas's doll y próximamente su colección de cosméticos, ¡ahora le toca abrir su propia productora! "Llevo ya trabajando un par de años haciendo mis videos de Youtube, haciéndolos caseros de una manera muy orgánica, pero quiero ayudar a otras mujeres porque muchas incluso me han dicho, '¿cómo lo hiciste?'", explicó ilusionada. Marlene ha estudiado para ello todo este tiempo y está lista para tender su mano a otras personas en el campo audiovisual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, en su top en la lista de objetivos, está seguir siendo esa madre luchona y entregada de Bella. No hay proyecto que le llene más. Su hija, su cuidado, hacerla una niña feliz y enfocarse en su educación es el propósito más bonito de todos. Sin duda, Marlene tiene un año por delante repleto de trabajo y buenas intenciones donde ayudar a los demás con su propio aprendizaje ocupa un lugar muy importante. "Este es mi año, ¡decretado!".

