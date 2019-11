¿Qué pasa entre Mark Tacher y Majida Issa? Mark Tacher confesó por qué está tan unido a Majida Issa últimamente By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Por qué a Mark Tacher se le ve últimamente tan unido a Majida Issa? El mexicano nos lo contó en exclusiva. ¿Qué relación tienes con Majida Issa, que están tan juntos? Estamos trabajando juntos en una serie que se está filmando en Bogotá, México y Estados Unidos. Se llama Operación Pacífico. Es una serie que cuenta la historia de una fiscal colombiana. Image zoom RELACIONADOS: Mark Tacher listo para enfrentar nuevios retos ¿Es un hecho real? Sí. Está basada en ciertos logros que ella hizo. Telemundo está mostrando otra cara de la moneda, que es la cara de los policías. Veremos la historia de tres policías, uno mexicano una colombiana y un estadounidense, que se juntan para atrapar a un narcotraficante que todo el mundo cree que no existe. RELACIONADOS: Mark Tacher presenta a su novia en redes ¿Tú serás uno de esos policías? Yo soy el coronel Gabriel Pedraza, de la policía federal. Odia la injusticia y es de esas personas que sobrepasan el límite de la justicia para lograr sus cometidos. Para llegar a este mundo oscuro, hay que muchas veces ser delincuente para poder infiltrarse. Es un policía que está más allá de a ley. Image zoom Mezcalent ¿Te pareces a tu personaje? Esta parte de la injusticia, Mark también la detesta. Me parece que hay que hacerle justicia a estos hombres de la ley que sacrifican su vida. Nadie sabe la cantidad de policías que hay por cada ciudadano. Hay que mostrar esta vida de estos seres humanos que tratan que tengamos una vida mejor, me deja un gozo ver que hay seres humanos que hacen que nuestra vida esta bien. Advertisement

