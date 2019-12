Marjorie de Sousa se sincera 4 años después sobre la sorpresiva salida de Pedro Fernández de la telenovela Hasta el fin del mundo "Cuando me enteré obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo", ha reconocido recientemente la actriz venezolana. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una de las noticias que más dio de qué hablar en 2014 en México fue la repentina salida de Pedro Fernández de la telenovela Hasta el fin del mundo, historia que el actor y cantante protagonizaba con gran éxito junto a la guapa venezolana Marjorie de Sousa. Si bien se llegaron a rumorar muchas cosas sobre el motivo que lo habría llevado a renunciar al proyecto, entre ellas que su esposa estaba celosa de Marjorie, la realidad es que nunca se supo qué pasó realmente. El hermetismo con el que se manejó en su día lo sucedido llegó a tal nivel que ni siquiera quien fuera pareja de Pedro en la ficción llegó a saber por qué abandonó la telenovela. “Cuando me enteré lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo”, se sinceró Marjorie en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Image zoom Pedro Fernández. “Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio nunca supimos”, aseguró la reconocida estrella venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera villana del exitoso melodrama Amores verdaderos negó, sin embargo, que la esposa de Pedro le tuviera celos o la viera como una rival como se llegó a rumorar. “No pasó eso. Ella [refiriéndose a la esposa de Pedro] [fue] superlinda también. Sus hijas siempre estaban en los llamados. A lo mejor fue un tema personal que es lo más seguro y pues se tiene que respetar”, aseveró. Aunque en un inicio fue difícil de asimilar el cambio de protagonistas que sufrió la telenovela, Marjorie también reconoció que David Zepeda hizo un excelente trabajo y se lo puso todo mucho más fácil. “Gracias a Dios nos fue muy bien luego también porque entró David y ahí teníamos todos mucho temor, era una novela estelar. Y son muy diferentes los dos, o sea cada uno tiene magia porque la verdad es que Pedro tiene un carisma increíble, David la gente lo ama también y eran muy diferentes y yo creo que hasta eso gustó”, concluyó. Advertisement

Marjorie de Sousa se sincera 4 años después sobre la sorpresiva salida de Pedro Fernández de la telenovela Hasta el fin del mundo

