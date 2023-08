Marjorie de Sousa de regreso a Televisa, y más fotos ¡De telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marjorie de Sousa Credit: Facebook Novelas Las Estrellas Jorge Luis Pila graba telenovela para Telemundo, Livia Brito presume a su nuevo papá, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Martes, 8 de agosto de 2023. Empezar galería Bendicen telenovela Golpe de suerte Credit: Facebook Novelas Las Estrellas Este lunes, en las instalaciones de Televisa San Ángel, en México, se llevó a cabo una misa con motivo del inicio de grabaciones en foro de Golpe de suerte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Nicandro Díaz, creador de éxitos como Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte. El melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez, Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco, mientras que Marjorie de Sousa hará villanías. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Súper elenco Golpe de suerte Credit: Facebook Novelas Las Estrellas "Es muy significativo que haga esta misa Nicandro en cada proyecto, pero es más significativo estar en uno de ellos. Este es mi tercer proyecto con Nicandro, estoy sumamente agradecido por su confianza a mi trabajo", expresó Yáñez ante las cámaras de Televisa Espectáculos al término de la misa. 2 de 6 Ver Todo Juntos de nuevo Marjorie de Sousa Credit: Instagram Marjorie de Sousa Golpe de suerte marca el regreso a los foros de grabación de Televisa San Ángel de Marjorie de Sousa. "Me da mucha emoción, con Nicandro [productor] viví cosas muy importantes, no solamente en mi carrera, también a nivel personal: el mudarme, el cambiarme a otro país, el llegar con un proyecto como Amores verdaderos en esa época y ahorita, después de tanto tiempo y después de haber protagonizado con él por primera vez aquí en esta empresa maravillosa, regresar con Nic para mí es muy especial", comentó la actriz venezolana. 3 de 6 Ver Todo Anuncio De regreso Ferdinando Valencia Credit: Instagram Ferdinando Valencia Alejado de las telenovelas desde hace varios años, Jorge Luis Pila graba en Miami para Telemundo el drama romántico Vuelve a mí que protagonizan William Levy y Samadhi Zendejas. En la imagen, el actor posa de lo más feliz desde el set de grabación junto a sus compañeros Ferdinando Valencia y María Laura, con quienes comparte escena en esta esperada historia. 4 de 6 Ver Todo Padre e hija Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito Alejandro Camacho será el padre de Livia Brito en Minas de pasión, telenovela que Univision estrena el 29 de agosto a las 10 p. m., hora del Este, en sustitución del drama turco Mujer. 5 de 6 Ver Todo Nuevo personaje Paty Díaz Credit: Instagram Paty Díaz Tras tres años ausente en los melodramas, Paty Díaz graba en México la telenovela Nadie como tú, donde interpreta a Eréndida, una curandera de pueblo. El melodrama que protagonizan Brandon Peniche y Karla Esquivel se estrena en México el próximo lunes 14 de agosto por Las Estrellas. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

