Marjorie de Sousa está de regreso en Televisa La actriz volvió a pisar recientemente las instalaciones de la televisora mexicana y podría protagonizar su nueva telenovela. By Moisés González Marjorie de Sousa está de regreso en Televisa. A tres años de haber encabezado la telenovela Sueño de amor junto a Cristián de la Fuente, la actriz venezolana pisó nuevamente la semana pasada las instalaciones de la televisora mexicana para participar en uno de sus programas. "[Estoy] muy contenta de reencontrarme con mucha gente que quiero. Este canal para mí es algo muy importante en mi vida, en mi carrera", declaró emocionada ante las cámaras de Televisa Espectáculos la guapa intérprete de 39 años, quien tiene cerca de 6 millones de seguidores solo en Instagram. A pesar de que en los últimos dos años ha formado parte de las filas de Telemundo como artista exclusiva, Marjorie está vigente en las pantallas de Televisa gracias a la retransmisión del exitoso melodrama Amores verdaderos, historia que antagonizó en 2012 en la piel de Kendra Ferreti y que actualmente se encuentra nuevamente en los primeros lugares de audiencia en México. Image zoom Marjorie de Sousa. Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy feliz y agradecida con todo el público porque estamos en los programas más vistos de México con Amores verdaderos. No lo podemos creer. Estamos muy emocionados. […] Creo que es un regalo maravilloso. Esta novela ya tiene algunos años, sin embargo, el público la ha recibido como si fuera un proyecto nuevo y qué les puedo decir, gracias infinitas por eso", expresó. ¿Nueva telenovela en Televisa? Su participación en el programa Más noche conducido por Israel Jaitovich no habría sido el único motivo que habría llevado a la también heroína del melodrama de Telemundo Al otro lado del muro a regresar recientemente a la televisora mexicana. .@MarjoDSousa se mostró feliz por su regreso a la fábrica de sueños y en exclusiva nos compartió que está disfrutando su etapa de mamá y próximamente conquistará la escena musical. 👏👍👇 pic.twitter.com/UzKO8LkMtu — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 16, 2019 Y es que, según informó días atrás el reportero mexicano Luis Magaña en su columna del diario El Universal, la actriz estaría siendo contemplada por el productor Nicandro Díaz, con quien Marjorie trabajó en los exitosos melodramas Amores verdaderos y Hasta el fin del mundo, para protagonizar su nueva telenovela, la cual lleva hasta ahora como título El gringo y la mexicana.

