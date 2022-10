Marjorie de Sousa y más confirmados para El amor invencible, la nueva telenovela que protagonizará Angelique Boyer El productor Juan Osorio destapó parte del elenco del nuevo melodrama que producirá para TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa; Angelique Boyer; Leticia Calderón | Credit: Mezcalent (x3) Angelique Boyer regresará en noviembre a los foros de grabación de Televisa San Ángel como protagonista de El amor invencible, la nueva telenovela del productor Juan Osorio, responsable de exitosos títulos como Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo y, más recientemente, La herencia: un legado de amor, que Univision transmite actualmente en horario estelar. Uno de los primeros en confirmar su participación en esta historia fue Danilo Carrera, quien por primera vez trabajará junto a la actriz de origen francés. "Es la número 1 de las novelas, o sea es la señorita telenovela en el mundo hoy en día y me va a encantar trabajar con ella", declaraba días atrás el actor ecuatoriano en una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite a las 7 p. m., hora del Este. Angelique Boyer Danilo Carrera Left: Angelique Boyer | Credit: Mezcalent Right: Danilo Carrera | Credit: Mezcalent Angelique y Danilo estarán arropados por un elenco de lujo que incluye reconocidos rostros de la pequeña pantalla como Leticia Calderón, Guillermo García Cantú y Luz María Jerez, entre otros. Leticia Calderón Guillermo García Cantú Luz María Jerez Left: Leticia Calderón | Credit: Mezcalent Center: Guillermo García Cantú | Credit: Mezcalent Right: Luz María Jerez | Credit: Mezcalent Así lo dio a conocer este jueves el productor de la telenovela a través del canal de YouTube de la periodista mexicana Matilde Obregón, donde también confirmó la participación de Marjorie de Sousa, quien antagonizó recientemente para Telemundo El Conde: amor y honor. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: Mezcalent La actriz venezolana regresa así a TelevisaUnivision tras su exitosa participación en La desalmada, melodrama que contará con una segunda temporada el próximo año. El villano de La herencia: un legado de amor (Univision), Daniel Elbittar, fue otro de los nombres confirmados por el productor como parte del elenco estelar de su nueva telenovela. Daniel Elbitttar Daniel Elbittar | Credit: Mezcalent "Yo creo que llevamos un gran reparto, estará por ahí la señora Lety Calderón, que la quiero mucho, 'Memo' García Cantú, que lo respeto y lo admiro mucho como actor […], está Daniel Elbittar, Marjorie de Sousa, Luz María Jerez… Hemos conformado un reparto sólido y bueno porque obviamente así lo demanda la historia que está muy bien escrita por Pablo Ferrer, Santiago [Pineda] y Martha Jurado", contó Osorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adaptación de una exitosa historia de origen portugués, El amor invencible tratará "un tema muy controversial" e "interesante", sin dejar de lado los ingredientes del melodrama. La telenovela se estrenará el próximo.

