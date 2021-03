¡Duelo de bellezas! ¿Quién será la guapa hija de Marjorie de Sousa en La desalmada? La actriz venezolana será madre de una atractiva joven como villana de la nueva telenovela de Televisa que protagonizan Livia Brito y José Ron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El productor José Alberto Castro reunió a un elenco de lujo en su nueva telenovela La desalmada, historia que comenzó a grabarse la semana pasada en México con Livia Brito y José Ron como protagonistas. El melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Ana Martin y Francisco Gattorno, entre otros, tendrá dos villanas principales que serán madre e hija en la historia, empezando por Marjorie de Sousa. La actriz venezolana expresó en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos la emoción que siente de volver a dar vida a una villana a ocho años de haber dejado huella en el público en la piel de la malvada Kendra Ferreti en la exitosa telenovela Amores verdaderos. "Tengo la responsabilidad de hacer una villana, de hacerle la vida imposible a casi todo el elenco, poco a poco, de una manera muy sutil", avanzó. "La verdad es un personaje que extrañaba hacer, tenía ganas de hacer una villana desde hace rato y creo que llegó una oportunidad maravillosa". Marjorie de Sousa Image zoom Marjorie de Sousa | Credit: Mezcalent La también cantante compartirá villanías en esta esperada telenovela con la también actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, quien además será su hija en la historia. "Isabela es una mujer de armas tomar, es una mujer que le encanta la buena vida, sobre todo la lujuria, es insaciable, así que está todo el día obsesiva buscando cosas que la llenen en todos los aspectos que no quiero tocar pero que ya se van a imaginar cuando empiece la historia", compartió quien fuera Maribel en la nueva versión de Rubí en un encuentro con la prensa. Kimberly Dos Ramos Image zoom Kimberly Dos Ramos | Credit: Mezcalent Aunque difícilmente podrían ser madre e hija en la vida real ya que apenas se llevan 12 años de diferencia, Marjorie y Kimberly tienen un indudable parecido físico, además de que ambas son venezolanas, lo que sin duda dará credibilidad a la relación que tendrán en la ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La desalmada narra la historia de Fernanda Linares (Brito), una mujer que solo busca vengar a su esposo, asesinado en su noche de bodas donde, además de este lamentable hecho, es violada. A su vida llegará Rafael Toscano (Ron), un joven que recién terminó sus estudios universitarios y que conecta de inmediato con Fernanda.

