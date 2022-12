Marjorie De Sousa no será la mala en la serie El Conde: amor y honor La actriz venezolana Marjorie de Sousa aclaró en exclusiva a People en Español sobre lo que sucederá con ella en la serie El Conde Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado sobre El Conde: amor y honor, nueva serie inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, que se transmitirá el 2023 por la cadena Telemundo. En la misma, Marjorie De Sousa será una antagónica que más que hacer sufrir a Ana Brenda Contreras, hará llorar a todo el público televidente. "Te vas a llevar una sorpresa porque este personaje te va a hacer llorar de lo bonito que es; es un personaje noble", dijo en exclusiva a la actriz venezolana. "Es un personaje que te va a enamorar". El reparto principal del melodrama de época lo conforman, entre otros: Fernando Colunga, Alejandro Ávila, Sergio Reynoso, Mario Loria, Leticia Perdigón, Enoc Leaño, Erika de la Rosa, Roberto Romano, Uriel del Toro, Jason Romo, Patricia Martínez, Antonio Fortier, Jessica Coch, Saraí Meza, Xabiani Ponce de León, Job Huerta, Annie Cabello y Lu Rosette. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El elenco está wow, está impresionante", enfatiza De Sousa, quien sintió mucha afinidad con su papel. "Es un personaje dulce, brillante y auténtico, es un personaje que me identifico con ella porque es una actriz". Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: Mezcalent.com Que sufrirá por amor. "Es un personaje que te va a hacer enamorarte, hasta dudar si el conde se queda con una o otra persona", adelanta. "Es una persona que ha dado todo por él, da todo por él. Le agradece tanto y le debe tanto, ellos tienen una relación tan bonita de tantos años, que todo esto se transforma a 'yo te amo'". ¿Con quién se quedará el conde? Lo sabremos próximamente.

