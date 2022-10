Marjorie de Sousa terminó enamorada en las grabaciones de El conde Marjorie de Sousa antagonista de la telenovela El conde: amor y honor, da en exclusiva algunos detalles de la producción que se estrenará próximamente por Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group Llegó el turno de Ana Brenda Contreras y de Fernando Colunga de sufrir bajo las garras de Marjorie de Sousa, ¿la razón? La venezolana es la antagonista de El conde: amor y honor. "Estamos felices. Es un proyecto tan bonito", confiesa la venezolana de la producción que se estrenará próximamente a través de la cadena Telemundo. "Estoy muy enamorada de mi personaje". La serie de época marca el regreso de la rubia a Telemundo, donde protagonizó en 2018 y 2019 los culebrones Al otro lado del muro y Un poquito tuyo. "[Estoy] muy emocionada de que pronto puedan ver el increíble trabajo de todos", dice de Sousa. "Soy muy afortunada de poder estar nuevamente en un proyecto con personas tan talentosas y de una gran trayectoria". Si de hablar de trayectoria se trata, sin duda de Sousa tiene mucho qué presumir como villana, y lo demostrará una vez más bajo al piel de Cayetana, quien hará pedazos a Contreras y otros compañeros de escena. "Muy pronto nos verán", adelanta la mamá de Matías Gil con una carcajada. "No les puedo contar más". Más sobre El Conde Inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, El Conde: amor y honor es una trama de época que inicia en la década de los 30's con una intensa historia de amor entre Alejandro Gaitán (Colunga), un joven humilde y campesino, y Mariana (Contreras) una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina de Zambrano (Chantal Andere), la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sergio Sendel), se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. Alejandro será culpado de un doble homicidio y sin que nadie sepa su destino será trasladado a un calabozo en una alejada isla en el Océano Pacífico. Ahí conocerá a Amador Guzmán (Manuel Navarro), un noble español que cumple una sentencia de cadena perpetua en ese lugar. Amador le revela que tiene un tesoro oculto y antes de morir le regala su fortuna. Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa es Cayetana Carrá en El Conde | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Alejandro logra fugarse en la década de los 50's, con esa inmensa fortuna regresa a San Jacinto donde descubre que Mariana se casó con Gerardo y que a él lo dieron por muerto. Así decide ejecutar un plan para hacer justicia en contra de quienes lo traicionaron, en especial de Mariana a quien cree parte de esa conspiración. Alejandro regresa como el poderoso Conde Joaquín de Montenegro y este será el comienzo de una peligrosa venganza contra los responsables de sus 17 años de injusto encierro.

