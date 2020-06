Sarah Mintz revela entre lágrimas cómo ser esposa de Joshua Mintz le cerró puertas en su carrera

"Él no me lo dijo directamente pero indirectamente a mí me dijo exactamente porque era la esposa de Joshua Mintz", aseveró Sarah. "En ese momento yo me acuerdo que mi hermano estaba por allá, mi mamá por allá y yo me senté y lloré y lloré porque de verdad me dolió tanto. Yo decía no puede ser, o sea yo me gané mi Óscar antes de ir a Hollywood, que era mi esposo, yo me gané esta vida tan hermosa matrimonial que tengo y justo mi Óscar es el que me impide llegar a donde también he querido ir", relató al borde de las lágrimas.

Tanto le dolió lo sucedido que la actriz duró un tiempo deprimida. "Me sentí muy mal hasta que lo pude entender. Y bueno yo acepto esto porque primero que todo está mi vida personal y mi esposo y yo no voy a decirle a mi esposo 'por tu culpa yo no logré tener lo que yo quería', no, no había manera de que yo pudiera decir eso […]. Gracias a Dios yo sabía que antes de una telenovela en Televisa lo mejor que a mí me podía pasar como artista y como persona y como mujer era tener el esposo que Dios me había regalado y dije 'debe ser que no es ahorita'. Y dije así como me cierra puertas el estar casada con mi esposo me abrirá muchas puertas y hoy en día me doy cuenta de que me abrió muchas puertas en mi vida personal", aseveró.