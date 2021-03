La escena de telenovela que Sarah Mintz se negó a grabar en Telemundo "Yo le dije al productor: 'No, yo no voy a hacer eso'", reveló a través de las redes sociales la retirada actriz colombiana, antes conocida como Maritza Rodríguez. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La exitosa carrera de Maritza Rodríguez –hoy conocida como Sarah Mintz– en el mundo de las telenovelas estuvo repleta de villanas, mujeres sexys que con frecuencia aparecían ligeras de ropa dándose sus buenos besos con el galán de turno. Unas escenas subidas de tono que le resultaban muy incómodas de grabar y que no siempre estuvo dispuesta a hacer. De hecho, en 2008, durante las grabaciones del exitoso melodrama de Telemundo El rostro de Analía la retirada actriz colombiana se negó a grabar una de esas escenas. "[Era] una escena, que era una de las del principio de la telenovela, que el personaje estaba absolutamente desnudo y hacía un clavado en la piscina y salía y se encontraba con el galán, con Martín Karpan, y ya la escena de beso y la cosa. Yo no fui capaz de hacerla", reconoció entre risas años después en un reciente vídeo que compartió en su página de Facebook. La también heroína de la telenovela Silvana sin lana, quien hoy es coach de vida y ama de casa, reconoció que le dio mucho pudor grabar esa escena en la que debía aparecer completamente desnuda, por lo que no dudó en pedir a la producción una doble. Maritza Rodríguez Image zoom Maritza Rodríguez, hoy Sarah Mintz | Credit: Mezcalent "Yo le dije al productor: 'No, yo no voy a hacer eso, yo no voy a estar ahí". Además yo no sé nadar profundo en el agua. Yo no sé por qué cuando me meto enseguida me bota para la superficie. Y trataron de convencerme una y mil veces y dije no, búsquense una doble", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mintz reveló que finalmente tuvieron que contratar a una doble, por lo que no es ella la que aparece desnuda en la piscina en esa famosa escena de El rostro de Analía. "Y sí fue una doble realmente. Tuvieron que conseguir una con más o menos mi fisionomía un poquito y yo nada más tuve que hacer el salir del agua y obviamente tenía un topcito para que esto se viera sin nada y que se pareciera que estuviese desnuda", detalló.

